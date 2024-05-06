Бренд Baon выпустил новую коллекцию для своей постоянной лимитированной линии «Why Not?». В нее вошла мужская и женская одежда: тонкий трикотаж, карго и объемные силуэты в универсальных черном, сером, белом и актуальном акцентном цвете Avocado Mousse.

Женская линия включает в себя платья макси-длины, плиссированные юбки, топы из тонкого трикотажа, юбки-карго, блузки с накладными карманами, длинные женские жилеты с объемными плечами и брюки-палаццо. Для мужчин в ассортименте представлены брюки, шорты, карго, рубашки-поло, вискозные и льняные рубашки, кардиганы больших размеров, хлопковые пиджаки и широкие брючные костюмы.

В коллекции использованы натуральные и технологичные материалы, идеально подходящие для лета, такие как комфортный хлопок, универсальная вискоза, дышащий лен, а также шелк, который в составе некоторых тканей обеспечивает нежный тактильный эффект.

Baon – это женская, мужская и детская одежда, основная часть коллекций в стиле casual.

Фото предоставлены компанией.