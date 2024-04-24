12 Storeez отмечает 10-летие бренда гламурной рекламной кампанией с участием основателей Ирины Голомаздиной, Марины Голомаздиной и Ивана Ховлова. Журналист и друг бренда Кира Альтман также поговорила с сооснователями о том, как услышать себя и доверять себе и своему опыту.

«Я думаю, мода — это призвание. С одной стороны, это сложная, стрессовая работа, постоянное взаимодействие с большим количеством людей. И вместе с тем в этом бизнесе очень много красоты, ярких эмоций, позитивных отзывов и быстрой обратной связи, любви и признания со стороны клиентов. С каждым годом мы усиливаем фокус на качестве, и я все чаще испытываю гордость за сервис, изделия и контент, которые мы предлагаем клиентам», ‎— поделился Иван.

За съемку отвечал известный испанский фотограф Альваро Беамуд Кортес. Его работы отличает особая чувствительность к свету и оттенкам цвета. Приглашенный стилист Катя Табакова сделала акцент на вневременных образах. Для проведения съемок выбрали Париж: почти десять лет назад именно в столице Франфии снят первый выездной лукбук бренда.

12 Storeez — российская марка женской и мужской одежды, созданная Ириной и Мариной Голомаздиными и Иваном Хохловым в 2014 году. Каждый год компания выпускает 12 историй — 12 капсул, чтобы помочь создать лаконичный и продуманный гардероб.

Фото предоставлены компанией.