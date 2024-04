34-ый сезон первой и крупнейшей национальной недели моды в Центральной Азии Kazakhstan Fashion Week проходит в пространстве дилерского центра Mercedes-Benz, Blue Star of Kazakhstan.

19 апреля сезонные коллекции представили марки Aida Kaumenova, HӖRACHA by Isenkkel Akhtimer&Vella Akhtimer, AlexeyChzhen, Ulugbek Saliev, Yang Lain by Adilya Botabayeva, Fashion studio 4353 by Di Siitova, WINGS studio (Россия), LARIYA, Kivaz by Nussip Togzhan, ShakerBay, Zherebtsov.

20 апреля показы KFW продолжили марки Arunaz, AUGUST, Na MI Lab, Коллективный показ финалистов New generation (DomiKE by Assel Abitayeva, Pirlepes by Talgat Nursaule, Elmtree by Elmira Assylbekova, Mode de VIE by Victoria Makhmutova, DM by Dina Marat, Blanc 1664, Zalkar (Кыргызстан), Naiyl Baikuchukov, Ainash Karina, ASSEM MEIRAM, Isabel Garcia by YesseY.

Также 20 апреля в 12:30 в рамках официальной программы Kazakhstan Fashion Week состоялся паблик-ток организаторов крупнейшей в Центральной Азии и России международной выставкой индустрии моды CPM — Collection Première Moscow и компании Fashion Consulting Group, посвященный текущему состоянию рынка индустрии моды в Центральной Азии и России, а также актуальным траекториям развития для брендов и ритейлеров. Тему паблик-тока спикеры обозначили как «Место бренда на карте рынка: основные принципы позиционирования fashion брендов». Во встрече примут участие соучредитель, арт-директор Kazakhstan Fashion Week Алексей Чжен и руководитель службы маркетинга выставки CPM Елена Оберемова, а ключевым докладчиком станет сооснователь и коммерческий директор Fashion Consulting Group Ануш Гаспарян.

Aida KaumeNOVA

Бренду Aida Kaumenova около 20 лет. Коллекции одежды pret-a-porter, продукция, которая передает традиционную и современную интерпретацию национальной самобытности. Пользуется высокой популярностью в Казахстане и за его пределами. Уникальные коллекции размещены в бутиках городов Алматы, Астана, Шымкент, Актау, а также в мультибрендовом пространстве «doors» в Нью-Йорке.

Методы технологии пошива и конструирования одежды, применяющиеся в компании, соответствуют высоким стандартам мирового уровня.

Изделия Aida KaumeNOVA всегда выглядят современно и необычно. Благодаря этому, клиентами Модного дома «Aida KaumeNOVA» являются звезды телеэфира и шоу-бизнеса, люди, ведущие активный образ жизни, бизнес-леди.

«Почти 20 лет наш бренд создает изделия, которые подчеркивают индивидуальность современной, успешной женщины, которая не теряет свои корни с землей, почитая традиции и сохраняя свой уникальный стиль. Умеет вдохновляться и вдохновлять.

Aida KаumeNOVA – в названии есть слово ключевое NOVA («новая»), это говорит о том, что женщина способна обновляться и трансформироваться. Это состояние можно сравнить с водой она такая же гибкая, не затвердевшая, умеет быть в разных состояниях: пар, вода, лед.

Культура кочевников течет в нас и поэтому мы создаем коллекции где чувствуется свобода женщины и любовь к своим традициям, принимая правила современной жизни», - делится дизайнер марки Аида Кауменова.

HӖRACHA by Isenkkel Akhtimer&Vella Akhtimer

Slow fashion brand HӖRACHA был создан в Санкт-Петербурге Иcенккель и Веллой Ахтимер. В своём творчестве дизайнеры вдохновляются чувашской культурой, деконструируют её и помещают вновь собранные элементы в утопическую футуристическую реальность.

«Наша новая коллекция для Kazakhstan Fashion Week называется "through the skin". Ещё в детстве мы услышали чувашскую сказку о красавице с прозрачной кожей. Нам показалось, что этот образ идеально подходит для иллюстрации идеи о том, что красота – внутри человека».

USALIEV

Бренд USALIEV завоевал любовь аудитории ĸоллеĸциями, пропитанными блесĸом, элегантностью и утонченностью. Основанный на принципах внимания ĸ деталям и индивидуального пошива, этот бренд уже более 25 лет придает жизнь своей униĸальной философии. Улугбеĸ Салиев, его вдохновитель и дизайнер, является регулярным участниĸом Kazakhstan Fashion Week.

Весенняя ĸоллеĸция «Восточный ветер перемен» - это образы, вдохновленные азиатсĸим стилем и эстетиĸой, символизирующей начало нового жизненного этапа и связанных с ним изменений. Коллеĸция представляет собой сочетание традиционных восточных элементов и современного дизайна. Смелые геометричесĸие узоры, сдержанные цвета и современные силуэты подчерĸивают ярĸую энергию и динамиĸу перемен.

Yang Lain by Adilya Botabayeva

В новом сезоне национальной недели моды KFW лауреат международных премий, модельер, магистр дизайна одежды Адиля Ботабаева с первым брендом трансформеров в Казахстане YANG LAIN представит коллекцию «Equality».

Основным посылом коллекции является Равенство. Человечество всегда должно стремиться к созиданию Мира. Да, мы все выглядит по-разному, мы все говорим на разных языках, но в этом и есть наша уникальность и свобода, которые мы можем сохранить и приумножить объединением разных народов через образование, науку и культуру, достигая взаимоуважения и справедливости. Коллекции бренда всегда вдохновлены культурами разных народов и стран мира.

В этот раз, создавая авторский принт, дизайнер вдохновилась яркой и богатой культурой прекрасного континента - Африка.

Ни один показ бренда не проходит без презентации новых изделий-трансформеров. Так как концепция бренда - это осознанность, как производителя, так и потребителя, создание функциональных трансформеров - это способ уменьшить негативное воздействие модной индустрии на окружающую среду, ведь одна вещь может преобразовываться в несколько совершенно разных по дизайну и функциональности предметов одежды и аксессуаров. В новой коллекции все изделия выполнены в технике Zero-Waste: по максимуму использованы все остатки материала, модели легко модифицируются под носителя.

Лицом новой коллекции бренда YANG LAIN стал Ajibola Akanni (Instagram: @aji_naiman) - популярный Казахстанский Instagram и TikTok блогер, родом из Нигерии, который также является преподавателем английского языка высшей категории, футболистом, фотомоделью и актером.

Fashion studio 4353 by Di Siitova

Сиитова Динара – Казахстанский дизайнер, основательница марки - Studio4353. Постоянный участник Kazakhstan Fashion Week.

Studio4353 – бренд, специализирующийся на создании любой сложности одежды и сочетающий в себе традиционные и авангардные направления в моде, ориентированный на женщин, мужчин, которые наряду с изящной элегантностью ценят комфорт и практичность.

Коллекция “Qu’il y ait le printemps et l’amour” (Пусть будет весна и любовь) – сезона 2024 - это новая женская коллекция, навеяная весной, не просто одним из времен года, а новой жизнью.

Волшебная пора, когда оживает природа, греет ласковое солнце, поют радостно птицы на ветках, все вокруг зеленеет, цветет, благоухает. Время прекрасного настроения, улыбок, счастья, любви. Каждому хочется поделиться своими положительными эмоциями с близкими. Так и мы Studio4353 хотим поделиться новой женской коллекцией.

Коллекция, выдержанная в светлой гамме, с преобладанием романтики, легкость ткани говорит сама за себя. Это воздушная органза, формодержащая тафта и нежная шерстеная ткань цвета экрю.

Конечно же с добавлением практичного черного оттенка, как точки завершения всей коллекции.

Коллекция “Qu’il y ait le printemps et l’amour” (Пусть будет весна и любовь) придется по вкусу молодым девушкам, умеющим получать от жизни все, ценящим каждое ее мгновение и внутреннюю красоту души и сердца!

WINGS studio (Россия)

Бренд, созданный на ДАЛЬНЕМ Востоке России. Основатели – дизайнеры Денис Бурлаков и Татьяна Васильева. С 2012 года не просто бренд одежды, а целый дом моды. Несколько линий одежды прет-а-порте, аксессуары, ателье, Школа моды и закрытая клубная система.

Героиня коллекций студии «Крылья» – путешественница, открытая для всего нового, экспериментирующая со своим стилем, ценящая индивидуальность. «Мы одеваем женщин, которые хотят быть исключительными, не такими как все, любящих себя».

Концепция бренда – правильный баланс между модой, базовым гардеробом и уникальностью. Поэтому - это всегда элегантный стиль с элементами этники и футуризма. Акцент на лаконичные отточенные формы, высокотехнологичные материалы, безупречное качество и лимитированный выпуск. Большое внимание уделяется уникальному декору, будь то роспись одежды, собственные принты или вышивка. На протяжении 11 лет, регулярно в сезон, дизайнеры свои коллекции широкой аудитории, что является знаковым событием для региона.

Студия Крылья - участник различных международных проектов: fashion конференции BEINOPEN 2019 г. Москва, Междунаровной Выставки КУЛЬТУРА 2019 г. Харбин (Китай), Национальная неделя моды Kazakhstan Fashion Week, Алматы 2023.

LARIYA

LaRiya School представит коллекции двух студентов школы.

Коллекция Ботагоз Джаугаштиной (бренд Fashion Breakfast) вдохновлена музыкой Прокофьева к балету Ромео и Джульетта, их красочностью и экспрессией. Для этого использовались ткани, характерные для того времени: жаккарды, парча, кружево и шифоны. И конечно, центральное музыкальное произведение!

Коллекция Бакибаевой Динары (бренд ALLIYA) отразила концепцию бренда - это стиль кэжуал в джинсовой интерпретации. Использовались итальянская джинсовая натуральная ткань летних расцветок в тренчах, куртках, жилетах в сочетании с легкими платьями нежных цветов.

В этом сезоне бренд LaRiya предлагает элегантный, но в тоже время непринужденный и нежный стиль французской Ривьеры с нотками этнического стиля. Для этого мы использовали натуральные ткани такие как лён, хлопок и шелк, а чтобы подчеркнуть женственность нашего стиля украсили коллекцию цветами и перьями, добавив так необходимые аксессуары этого лета: шляпы, очки, шелковые шлепанцы, также украшенные цветами. Ведь именно сейчас нам всем так хочется перенаправить свой фокус на те вещи, которые нас радуют, и окунуться в мир красоты, дружбы и нежности.

Kivaz by Nussip Togzhan

В весеннем сезоне Национальной недели моды KFW финалистка конкурса New Generation Open Way 2023, модельер, художник по костюмам театра и кино, художник текстиля (Декоративно-прикладное искусство), будущий выпускник Национальной Академии имени Т. Жургенева Нусип Тогжан представит дебютную коллекцию «BAYAN» и собственную марку «KIVAZ».

«KIVAZ» [nomadic spirit] - это колоритные художественные образы, вдохновленные традиционной культурой кочевников, имеющие качественное преподношение стидизованного кроя народных одежд, слияние монохромного образа с деталями пёстрого цвета и тонкий философский замысел, скрывающийся под разным силуэтом.

@kivaz.nomadic @tohalaek

ShakerBay

ShakerBay - казахстанский бренд концептуальной функциональной одежды создан в 2017 году, основатель бренда Меруерт Шакербаева.

Каждая коллекция - конструктор, позволяет не только сочетать изделия из любой коллекции бренда, но и дает возможность микса практически с любыми базовыми вещами в гардеробе и трансформацией образов на каждый день.

За 6 лет бренд ShakerBay участвовал на крупных неделях моды в Казахстане, Лондоне, Тайланде, Азербайджане. Первым среди казахстанских fashion-брендов был представлен на маркетплейсе Lamoda.kz.

Первыми были представлены в нью-йоркском шоуруме flying solo. За 6 лет создано 22 коллекции и каждая - про уникальный код женщины, где стилистика образа - неотъемлемая часть современной жизни.

Zherebtsov

ZHEREBTSOV - это бренд, воплощающий уникальное видение элегантности и роскоши, созданный для вдохновленных жизнью и творчеством людей. Каждая коллекция ZHEREBTSOV - это искусство, вдохновленное современными тенденциями и высокой модой.

Мы живем в уникальный период истории, где изменения стали неотъемлемой частью нашей реальности. Окружающий нас мир постоянно эволюционирует, и наша задача - осознать этот процесс и активно участвовать в нем.

С самого начала времен люди претерпевают трансформации в своем мышлении, ценностях и стремлениях. Современные технологии, образование и социокультурные влияния обогащают наше понимание мира, открывая новые горизонты и возможности. Процесс изменений не всегда легок, но он неизбежен. Мы переживаем переход от старого к новому, приспосабливаемся к современным реалиям и создаем будущее.

Силуэты, напоминающие традиционные линии сари, обретают новый контекст в форме платьев, костюмов и аксессуаров. Цветовая палитра коллекции сдержана в стилистике бренда ZHEREBTSOV, создающими гармоничное сочетание современности и традиции.

Источник фото: пресс-служба Kazakhstan Fashion Week