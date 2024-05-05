Китайский производитель автомобилей Exceed и дом моды дизайнера Игоря Чапурина объявили о запуске совместной коллекции Exeed by Chapurin. Коллекция выполнена в фирменных цветах бренда, отличается высоким качеством и эксклюзивным дизайном.

Основные оттенки - изумрудный, бронзовый, серый и темно-синий. В коллекцию входят футболки, поло, толстовки, жилеты, спортивные костюмы и рубашки. Покупателям будут предложены пледы, ремни, кошельки, носки и фирменный плюшевый мишка Chapurin Bears в фирменных цветах марки Exeed. При небольшом движении они превращаются в удобные подушки для долгих путешествий.

«Коллекция Exeed by Chapurin представлена как женской, так и мужской линейками. Капсула станет отличным дополнением в гардеробе для сильных и уверенных в себе мужчин и женщин, которые не только ценят минималистичный стиль в одежде, но и уважают стиль и комфорт», — говорится в распространённом маркой сообщении.

Одежда доступна на официальном сайте Exceed и в официальных розничных магазинах.

Фото предоставлены компанией.