Крутое нижнее белье на каждый день - это то, о котором Вы даже не вспоминаете. Дышащие ткани, базовые формы - новая коллекция нижнего белья от Sela мягко обволакивает, не оставляя следов.

В линейке женского белья бренд впервые представил формованные трусы. Бюстгальтеры выполнены из гладкой микрофибры, а чашечки без косточек имеют легкую подкладку. Невидимый внутренний каркас поддерживает бюст.

Их можно сочетать с базовыми трусами из той же гладкой микрофибры или хлопка. Формованное белье доступно в бежевом и черном цветах.

Другой вариант - комплект с легкой поддержкой груди из бельевой сетки или гладкой микрофибры. Эти материалы поддерживают естественную терморегуляцию тела благодаря переплетению волокон. В таком белье комфортно в течение всего дня, оно не натирает и хорошо тянется.

Бюстгальтер имеет мягкие треугольные чашечки с вытачками, без поролона и косточек. Помимо базовых цветов - белого, черного и бежевого - есть комплекты с шоколадным и леопардовым принтом.

Фото предоставлены компанией.