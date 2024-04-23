La Boheme Cinema 2024 стартовал в Крокусе и стал лауреатом премии в номинации «Модный кинофестиваль».

01 апреля 2024 г. открылся приём заявок на кинофестиваль через крупнейший на планете агрегатор кинофестивалей FilmFreeWay. Более 12 000 лучших мировых кинофестивалей и конкурсов сценариев, в том числе 208 фестивалей, аккредитованных на премию Оскар/BAFTA, используют FilmFreeway для охвата более двух миллионов кинематографистов по всему миру.

Председателем жюри кинофестиваля является Хотиненко Владимир Иванович – советский и российский кинорежиссер, сценарист, актер, педагог, Народный артист Российской Федерации (2010), Заслуженный деятель искусств РФ (2001). В 2023 г. Почетным членом жюри Кинофестиваля стала советская и российская актриса; народная артистка СССР (1981 г.), лауреат Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых (1970 г.) Людмила Алексеевна Чурсина (РБК).

Диплом проекта-участника в номинации “Культурно-просветительские проекты”, вошедшего в шорт-лист XIX премии в области развития общественных связей RuPoR. Фото: Журнал “Богема”, г. Воронеж, 02.02.2024 г.

2-3 февраля 2024 г. в Воронеже состоялся финал XIX PR-премии RuPoR, в рамках которого прошли открытые презентации участников, вошедших в шорт-лист, а также торжественная церемония награждения лауреатов. По итогам экспертной оценки в двух этапах премии (дистанционном и очном) лауреатами стали 47 проектов из Москвы, Воронежской, Липецкой, Белгородской, Орловской, Тверской и Ярославской областей. Всего на соискание XIX премии в области развития общественных связей RuPoR было подано 118 заявок из 12 регионов. В шорт-лист экспертами премии отобрано 77 проектов, из которых авторы 64 смогли очно выступить в финале в Воронеже. Международный кинофестиваль Журнала «Богема» или La Boheme Cinema вошел в шорт-лист XIX премии в области развития общественных связей RuPoR в номинации «Культурно-просветительские проекты».

20 февраля 2024 г. на Международной выставке легкой промышленности Fashion Style Russia в Крокус Экспо стартовал Международный кинофестиваль Журнала «Богема» или La Boheme Cinema 2024 (№106 в госперечне Минкультуры России, ISNI 0000 0005 1267 2135).

Экспонирование роллапов ООО «Москластер»: La Boheme Cinema и бренд Vladislav Ananishnev на Fashion Style Russia 2024: Международный кинофестиваль Журнала «Богема» / La Boheme Cinema и Модный бренд Vladislav Ananishnev. Фото: Fashion Style Russia, Крокус Экспо, Москва, 02.2024 г.

В рамках мероприятия прошла Официальная деловая программа и показ фильмов -лауреатов прошлого года La Boheme Cinema 2023 из Франции и Зимбабве. В деловой программе на Площадке «Практика» Блока дизайна Бизнес-форума Выставки была освещена тема «Модный контекст киноиндустрии» (РБК).

Скрин сайта выставки Fashion Style Russia 2024. Фото: Журнал “Богема”, Москва, 02.2024 г.

Финалом события стала премьера фильма «История бренда Vladislav Ananishnev» (ISNI 0000 0004 7880 261X) совместного производства ООО «Москластер» и АНО ВО «Институт кино и телевидения (ГИТР)». Съёмки фильма проходили на территории 3 стран: России (г. Москва, г. Санкт-Петербург), Турции (г. Анталья) и Испании (г. Барселона).

Было получено согласие на съёмку части фильма в Московском государственном объединенном музее-заповеднике «Коломенское — Измайлово». В каждой сцене герои фильма переодевались в новые образы от российских модных брендов: Slava Zaitsev, Valentin Yudashkin — отдавая дань глубокого уважения ушедшим мэтрам, Natasha Timofeeva (полуфиналист проекта «Подиум» / Project Runway) и др.

А 22-24 марта 2024 г. в г. Санкт-Петербург прошёл 15-ый Юбилейный Сезон Neva Fashion Week St. Petersburg, которому уже почти 8 лет. 22 марта открыла Неделю Моды специальная закрытая образовательная программа, 23 и 24 марта состоялись модные шоу, международная Премия Neva Fashion Awards IX завершила сезон.

Диплом лауреата в номинации «Модный кинофестиваль» Премии Neva Fashion Awards IX Недели моды Neva Fashion Week 2024. Фото: Neva Fashion Week, г. Санкт-Петербург, 03.2024 г.

Международный кинофестиваль Журнала «Богема» или La Boheme Cinema стал лауреатом Neva Fashion Awards в номинации «Модный кинофестиваль», а фильм «История бренда Vladislav Ananishnev» победил в номинации «Модный фильм».

Видео на Youtube: https://youtu.be/dUop42rclME?si=OXtT3b78qKilagnf

Видео фильма на Rutube: https://rutube.ru/video/4e511dbab4e9894ad826d691cd909c51/

Кроме того, 21 февраля 2023 г. закрывающим мероприятием третьего дня показов Международной выставки лёгкой промышленности Fashion Style Russia 2024 стала Премия Журнала “Богема” по итогам 2023 г. или La Boheme Awards 2023 (ISNI 0000 0005 1267 2223).

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