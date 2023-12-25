1. Кто определяет модные тенденции будущего года? Как это происходит?

Любая тенденция, которая возникает в моде, в большинстве случаев берет свои корни в прошлом, то есть повторяет собой тренды, которые уже когда-то были актуальны в ту или иную эпоху.

Сегодня в магазинах масс-маркета обновление ассортимента происходит несколько раз в месяц, поэтому некоторые тренды теряют свою актуальность уже через несколько месяцев. Покупатель не успел приобрести вещь, а она становится немодной и неактуальной.

Важно отметить, что, несмотря на распространенность этой идеи, навторами модных трендов являются не дизайнеры – им помогают в этом трендвотчеры, работающие в крупнейших международных аналитических агентствах: WGSN, Carlin Group, Trend Union и The Future Laboratory. Главной задачей трендвотчеров является предсказание модных тенденций, а их важнейшей компетенцией – работа над «образом будущего». В своей деятельности трендвотчеры принимают во внимание все сферы жизни общества, которые каким-то образом способны повлиять на настроения и желания людей. Это могут быть экономическая и политическая ситуация, социальные события, культурные явления, а также кинематограф, реклама и социальные сети.

Свои отчеты о трендах регулярно представляют:

компания Pantone – общепризнанный мировой авторитет в области цвета, определяющий главные цвета сезона;

социальные сети, позволяющие спрогнозировать, какое влияние поведение пользователей онлайн может оказать на рекламные кампании брендов;

платформа Pinterest, которая представляет выборку актуальных тенденций сезона и является источником вдохновения для многих интернет-пользователей в поиске дизайнерских решений.

2. Какие модные тренды будут актуальны в 2024 году?

Сложный крой

Асимметрия и сборки

Эффект многослойности

Акцент на плечи

Оверсайз

Узлы в одежде - кончики рубашки, подол юбки, рукава кашемирового джемпера

Ретро-эстетика у мужчин

3. Какие цвета, а также материалы будут популярны?

Красный цвет

Оттенки бежевого

«Мокрый асфальт»

Поверхности и цвета с эффектом металлик

Розовый

Изумрудный

Кожа - кожаный тотал-лук

Вязаные вещи

Деним

Мех

4. Какие аксессуары и украшения будут модными в будущем году?

Увеличение масштаба изделий: массивные украшения, объемные детали, крупные камни или бусины

Геометрическая форма украшений

Перчатки как декоративный, а не утилитарный элемент

Декор: рюши, воланы, кружевная отделка, бахрома и перья

Банты как аксессуар

5. Как одеваться модно, но чтобы это не сильно ударяло по карману?

Попытайтесь определить свой стиль и придерживаться его.

Уделите особое внимание базовому гардеробу. Приобретите хороший блейзер или жакет, базовые брюки, юбку, блузку и сумку.

Смотрите не на вещь, но на то, как Вы в ней выглядите.

Не давайте подкупить себя обильным декором.

Откажитесь от вещей, в которых Вам неудобно.

Научитесь шить или найдите хорошего портного.

Развивайте свой вкус, чувство стиля и насмотренность.

6. Обязательно ли следовать модным трендам, чтобы выглядеть красиво?

Разумеется, нет. И для этого есть множество причин:

Тенденции быстро сменяют друг друга.

Тенденции не для всех (это зависит от типа фигуры, роста, цветотипа).

Не следуя трендам, Вы вырабатываете свою идентичность.

Вы сможете сэкономить деньги.

Когда Вы составляете свой гардероб, не забывайте, что, в первую очередь, она должна быть комфортной. Кроме того, чтобы быть стильной, Вам нужно правильно выбрать не только одежду, но и обувь, аксессуары и украшения. Макияж должен завершать образ.

Стиль является отражением внутреннего мира человека. Одежда – один из способов самовыражения. Слепое подражание трендам разрушает уникальность и индивидуальность личности человека. Неплохо быть в курсе последних новостей моды и тенденций, но не стоит переходить границы и прятать свою идентичность – критически анализируйте все, что Вы видите и слышите.