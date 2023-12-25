1. Кто определяет модные тенденции будущего года? Как это происходит?

Любая тенденция, которая возникает в моде, в большинстве случаев берет свои корни в прошлом, то есть повторяет собой тренды, которые уже когда-то были актуальны в ту или иную эпоху.

Сегодня в магазинах масс-маркета обновление ассортимента происходит несколько раз в месяц, поэтому некоторые тренды теряют свою актуальность уже через несколько месяцев. Покупатель не успел приобрести вещь, а она становится немодной и неактуальной.

Важно отметить, что, несмотря на распространенность этой идеи, навторами модных трендов являются не дизайнеры – им помогают в этом трендвотчеры, работающие в крупнейших международных аналитических агентствах: WGSN, Carlin Group, Trend Union и The Future Laboratory. Главной задачей трендвотчеров является предсказание модных тенденций, а их важнейшей компетенцией – работа над «образом будущего». В своей деятельности трендвотчеры принимают во внимание все сферы жизни общества, которые каким-то образом способны повлиять на настроения и желания людей. Это могут быть экономическая и политическая ситуация, социальные события, культурные явления, а также кинематограф, реклама и социальные сети.

Свои отчеты о трендах регулярно представляют:

  • компания Pantone – общепризнанный мировой авторитет в области цвета, определяющий главные цвета сезона;
  • социальные сети, позволяющие спрогнозировать, какое влияние поведение пользователей онлайн может оказать на рекламные кампании брендов;
  • платформа Pinterest, которая представляет выборку актуальных тенденций сезона и является источником вдохновения для многих интернет-пользователей в поиске дизайнерских решений.

2. Какие модные тренды будут актуальны в 2024 году?

  • Сложный крой
  • Асимметрия и сборки
  • Эффект многослойности
  • Акцент на плечи
  • Оверсайз
  • Узлы в одежде - кончики рубашки, подол юбки, рукава кашемирового джемпера
  • Ретро-эстетика у мужчин

3. Какие цвета, а также материалы будут популярны?

  • Красный цвет
  • Оттенки  бежевого
  • «Мокрый асфальт»
  • Поверхности и цвета с эффектом металлик
  • Розовый
  • Изумрудный
  • Кожа - кожаный тотал-лук
  • Вязаные вещи
  • Деним
  • Мех

4. Какие аксессуары и украшения будут модными в будущем году?

  • Увеличение масштаба изделий: массивные украшения, объемные детали, крупные камни или бусины
  • Геометрическая форма украшений
  • Перчатки как декоративный, а не утилитарный элемент
  • Декор: рюши, воланы, кружевная отделка, бахрома и перья
  • Банты как аксессуар

5. Как одеваться модно, но чтобы это не сильно ударяло по карману?

  • Попытайтесь определить свой стиль и придерживаться его.
  • Уделите особое внимание базовому гардеробу. Приобретите хороший блейзер или жакет, базовые брюки, юбку, блузку и сумку.
  • Смотрите не на вещь, но на то, как Вы в ней выглядите.
  • Не давайте подкупить себя обильным декором.
  • Откажитесь от вещей, в которых Вам неудобно.
  • Научитесь шить или найдите хорошего портного.
  • Развивайте свой вкус, чувство стиля и насмотренность.

6. Обязательно ли следовать модным трендам, чтобы выглядеть красиво?

Разумеется, нет. И для этого есть множество причин:

  • Тенденции быстро сменяют друг друга.
  • Тенденции не для всех (это зависит от типа фигуры, роста, цветотипа).
  • Не следуя трендам, Вы вырабатываете свою идентичность.
  • Вы сможете сэкономить деньги.

Когда Вы составляете свой гардероб, не забывайте, что, в первую очередь, она должна быть комфортной. Кроме того, чтобы быть стильной, Вам нужно правильно выбрать не только одежду, но и обувь, аксессуары и украшения. Макияж должен завершать образ.

Стиль является отражением внутреннего мира человека. Одежда – один из способов самовыражения. Слепое подражание трендам разрушает уникальность и индивидуальность личности человека. Неплохо быть в курсе последних новостей моды и тенденций, но не стоит переходить границы и прятать свою идентичность – критически анализируйте все, что Вы видите и слышите.