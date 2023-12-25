1. Кто определяет модные тенденции будущего года? Как это происходит?
Любая тенденция, которая возникает в моде, в большинстве случаев берет свои корни в прошлом, то есть повторяет собой тренды, которые уже когда-то были актуальны в ту или иную эпоху.
Сегодня в магазинах масс-маркета обновление ассортимента происходит несколько раз в месяц, поэтому некоторые тренды теряют свою актуальность уже через несколько месяцев. Покупатель не успел приобрести вещь, а она становится немодной и неактуальной.
Важно отметить, что, несмотря на распространенность этой идеи, навторами модных трендов являются не дизайнеры – им помогают в этом трендвотчеры, работающие в крупнейших международных аналитических агентствах: WGSN, Carlin Group, Trend Union и The Future Laboratory. Главной задачей трендвотчеров является предсказание модных тенденций, а их важнейшей компетенцией – работа над «образом будущего». В своей деятельности трендвотчеры принимают во внимание все сферы жизни общества, которые каким-то образом способны повлиять на настроения и желания людей. Это могут быть экономическая и политическая ситуация, социальные события, культурные явления, а также кинематограф, реклама и социальные сети.
Свои отчеты о трендах регулярно представляют:
- компания Pantone – общепризнанный мировой авторитет в области цвета, определяющий главные цвета сезона;
- социальные сети, позволяющие спрогнозировать, какое влияние поведение пользователей онлайн может оказать на рекламные кампании брендов;
- платформа Pinterest, которая представляет выборку актуальных тенденций сезона и является источником вдохновения для многих интернет-пользователей в поиске дизайнерских решений.
2. Какие модные тренды будут актуальны в 2024 году?
- Сложный крой
- Асимметрия и сборки
- Эффект многослойности
- Акцент на плечи
- Оверсайз
- Узлы в одежде - кончики рубашки, подол юбки, рукава кашемирового джемпера
- Ретро-эстетика у мужчин
3. Какие цвета, а также материалы будут популярны?
- Красный цвет
- Оттенки бежевого
- «Мокрый асфальт»
- Поверхности и цвета с эффектом металлик
- Розовый
- Изумрудный
- Кожа - кожаный тотал-лук
- Вязаные вещи
- Деним
- Мех
4. Какие аксессуары и украшения будут модными в будущем году?
- Увеличение масштаба изделий: массивные украшения, объемные детали, крупные камни или бусины
- Геометрическая форма украшений
- Перчатки как декоративный, а не утилитарный элемент
- Декор: рюши, воланы, кружевная отделка, бахрома и перья
- Банты как аксессуар
5. Как одеваться модно, но чтобы это не сильно ударяло по карману?
- Попытайтесь определить свой стиль и придерживаться его.
- Уделите особое внимание базовому гардеробу. Приобретите хороший блейзер или жакет, базовые брюки, юбку, блузку и сумку.
- Смотрите не на вещь, но на то, как Вы в ней выглядите.
- Не давайте подкупить себя обильным декором.
- Откажитесь от вещей, в которых Вам неудобно.
- Научитесь шить или найдите хорошего портного.
- Развивайте свой вкус, чувство стиля и насмотренность.
6. Обязательно ли следовать модным трендам, чтобы выглядеть красиво?
Разумеется, нет. И для этого есть множество причин:
- Тенденции быстро сменяют друг друга.
- Тенденции не для всех (это зависит от типа фигуры, роста, цветотипа).
- Не следуя трендам, Вы вырабатываете свою идентичность.
- Вы сможете сэкономить деньги.
Когда Вы составляете свой гардероб, не забывайте, что, в первую очередь, она должна быть комфортной. Кроме того, чтобы быть стильной, Вам нужно правильно выбрать не только одежду, но и обувь, аксессуары и украшения. Макияж должен завершать образ.
Стиль является отражением внутреннего мира человека. Одежда – один из способов самовыражения. Слепое подражание трендам разрушает уникальность и индивидуальность личности человека. Неплохо быть в курсе последних новостей моды и тенденций, но не стоит переходить границы и прятать свою идентичность – критически анализируйте все, что Вы видите и слышите.