Онлайн-платформа Lamoda проанализировала траты россиян на подарки в преддверии Нового года и выяснила, какие товары пользуются наибольшим спросом. Согласно исследованию, по сравнению с прошлым годом россияне потратили на подарки на 37% больше, сообщает компания.

С середины ноября по начало декабря при выборе подарков самыми популярными оказались аксессуары: спрос на них вырос на 50% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, а средний чек составил 2 500 рублей. Чаще всего в качестве презента пользователи выбирали кошельки, их приобрели почти в 5 раз больше, чем годом ранее. Еще одним фаворитом стали чехлы для ноутбука, которые показали рост в 3 раза, а наручные часы, колье и серьги выросли вдвое. Интересными вариантами подарков стали зажимы для купюр, чемоданы и шарфы, которые приросли в среднем на 60%. В премиум-сегменте наибольший рост показали кредитницы и комплекты из шарфа и шапки (более чем в 3 раза), далее по популярности идут сумки, рюкзаки и платки на голову, пользователи выбирали их на 70% чаще, чем годом ранее.

Раздел «Красота» тоже привлек внимание пользователей в этот период. Стайлеры стали популярнее более чем в 6 раз по сравнению с 2022 годом. Еще одними востребованными вариантами подарков стали наборы для макияжа глаз и губ, интерес к ним вырос почти в 4 раза. Замыкают топ-бьюти подарков уходовые наборы для лица, ирригаторы и эпиляторы, показавшие рост более чем в 2 раза.

Накануне праздников покупатели стали больше интересоваться товарами для дома и декора — продажи раздела «Дом» выросли почти на четверть. Внимание пользователей привлекли наборы посуды для сервировки, полотенца и декоративные подушки, которые стали заказывать в 3 раза чаще, чем в 2022 году. Сервировочные блюда и вазы тоже вызвали повышенный интерес пользователей (их покупали в 2 раза чаще).

Самой дорогой покупкой среди аксессуаров за анализируемый период стала сумка Philipp Plein за 202 600 рублей. В разделе «Дом» был продан плед Trussardi Home за 99 091 рубль, среди средств для красоты — фен Dyson за 54 990 рублей.

Брендами-лидерами среди аксессуаров стали Guess, Ferz, Diesel, в премиум-линейке — Karl Lagerfeld, Furla и Coccinelle. В категории Beauty абсолютным фаворитом выступил Clarins, который вырос за год в 4 раза, далее по популярности идут La Roche-Posay и L'Oreal Professionnel. В разделе «Дом» востребованными стали бренды Elan Gallery, Mia Cara, Унисон и продукция собственной торговой марки Lamoda Home.