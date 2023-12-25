Традиционно в финале года в Санкт-Петербурге прошла официальная церемония вручения наград DC AWARD – единственной в России профессиональной премии в области отечественной Моды, индустрии Красоты и Дизайна жизни. Церемонию можно посмотреть по следующей ссылке.

Премия основана журналом DRESS CODE – первым российским фешен-глянцем, признанным во всех мировых столицах моды. За двадцать лет работы в информационном поле основатель издания, известный российский журналист Александр Смирнов заручился поддержкой ведущих мировых и отечественных экспертов, которые и вошли в состав жюри DC AWARD, чтобы определить имена лучших специалистов и брендов из различных регионов страны.

В этом году Премия проходит уже в пятый раз. Но еще в самом начале своего пути проект обозначил высочайшую планку номинантов и лауреатов. Тогда в 2019 году среди них наряду с российскими компаниями оказались и великие мировые бренды, с которыми журнал находился в тесном контакте предыдущие полтора десятилетия. Среди победителей DC AWARD разных лет значатся имена Bvlgari, Dior, Cartier и многих других легенд моды. Их представители приезжали в Санкт-Петербург из европейских столиц, а сегодня в Северной столице России собрались первые лица самых успешных компаний-игроков рынка Моды и Красоты из различных регионов нашей родины. Действительно, география проекта невероятно широка: от Владивостока до Калининграда, от Мурманска до Ставрополя, Ростова-на-Дону и Сочи. Бэкграунд журнала DRESS CODE мгновенно вывел Премию в топ наиболее знаковых событий России, а принципиальная многолетняя политика редакции по продвижению отечественных компаний и специалистов сделала данное событие уникальным инструментом их популяризации!

За помощь в подготовке и проведении церемонии 2023 года редакция благодарит: ООО «Минский молочный завод №1», EXEED Центр Автополе, а также организатора масштабных мероприятий DS GROUP.

ЛАУРЕАТЫ DC AWARD 2023

Очевидным фаворитом этого года стал проект «Петербургский дизайн», идеологи и организаторы которого получили по общему мнению экспертного жюри Премии сразу две награды: «Лучший федеральный проект государственной поддержки отечественных дизайнеров», а также «Лучший оператор проекта локального продвижения российской моды». Лучшим медиа-проектом по сохранению исторического наследия страны и его популяризации в современном искусстве и моде был назван «КультурныйКод.РФ». Продюсирование проекта: Антон Алфер, Татьяна Разенкова, Рената Ишмаева. Специальная награда «За популяризацию национальных культурных кодов» досталась российскому бренду горнолыжной и спортивной одежды STAYER. Специальную награду «За вклад в развитие и продвижение дизайнеров Санкт-Петербурга» получил Фонд развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Санкт-Петербурге. LINGERIE-концепт года – проект «ОДА ТЕЛУ». Бренд концептуальной одежды года – HISTANCE 35. Лучший дизайнер женской одежды в категории Couture – Ольга Малярова, бренд OLGA MALYAROVA. Лучший дизайнер мужского костюма в категории Bespoke – Анна Сафронова, бренд BURO BESPOKE. Ювелирный бренд года – Roman Nikonov. В номинации «Лучшая аппаратная косметология» победил легендарный российский Институт красоты ГАЛАКТИКА. Награды в номинации «Инновации в области медицины и охраны здоровья» достались:

– сосудистому хирургу, флебологу Артёму Мирошниченко, впервые в мире объединившему флебологию с пластической хирургией;

– клинике эстетической стоматологии ТОТАЛ СТОМ, разработавшей уникальный способ удешевления полной имплантации;

– а также генетику Ирине Мартынкевич, которая разработала передовой метод создания профильных генетических паспортов. Лучшая российская космецевтика – ГЕРЦИНА Profi. Лучшая российская лечебная косметика – LA MARY. Лучшая российская декоративная косметика – FELINGER. Стилист года – Анна Елина. Косметолог года – Анна Лебедева. Лучший beauty-франчайзинг – Студия эстетической коррекции Оксаны Бурдужа. Лучшая федеральная сеть спа – ROYAL THAI. Награда в специальной номинации «Дипломат Красоты» досталась победительнице мирового конкурса красоты в статусе Вице-Миссис Вселенная – Эмме Мелик-Адамян. За вклад в развитие российского декоративно-прикладного искусства жюри Премии отблагодарили легендарную российскую художницу и изобретателя Ладу Быстрицкую, а также ее уникальное производство авторского фарфора. Специальная награда «За вклад в развитие креативных индустрий России» досталась российской Лиге Образовательного Движения. Лучший проект импортозамещения в премиальном сегменте дизайна – Дом дизайна IDHome. Награда в номинации «Прорыв года: За вклад в развитие рынка недвижимости в сегменте премиум» досталась федеральной сети агентств FRAN. Награды в номинации «Бизнес-наставник» разделили Деловой бизнес-клуб «УСПЕХ» и эксперт по личному бренду Кристина Гирёва. Победа в номинации «Стиль. Драйв. Энергия» досталась проекту Jelsomino Band. А специальная награда «Здоровье нации» – белорусскому бренду «Минская марка».

Фото предоставлены организаторами.