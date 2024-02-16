Что легче: сломать и построить заново или продолжить уже начатое? Каждый модный Дом имеет свою философию – то, с чем мы его ассоциируем. И с приходом нового дизайнера иногда бывает трудно принять его виденье и привнесенные характерные черты.

Вспомним историю Дома Valentino и разберемся, в чем же заключается его специфика?! Итальянская марка была основана Валентино Гаравани в 1960 году. Дизайнер закрепил за Домом статус люксового бренда и окрасил его в фирменный красный цвет :" Красный - самый лучший цвет. Он подходит любой женщине, просто нужно помнить,что существует более 30 разных оттенков красного. " - говорил Валентино. Впервые красный был представлен дизайнером в 1962 году во Флоренции на показе «Gotha». Но своего апогея цвет достиг в 1997 году, когда принцесса Диана появилась на обложке британского Vogue в красном платье Valentino; еще один важный момент - показ в Риме, в честь 40-летия Дома, дизайнер представил сорок платьев в оттенках красного. В 2008 году, на прощальном показе Валентино, в финале шоу, все модели вышли в платьях фирменного цвета «RedValentino». Валентино так же вписал в эстетику Дома такие слова как - элегантность, женственность, лаконичность, аристократичность, привнеся прямой крой и приталенный силуэт. Дизайнер часто использовал нюдовые и нейтральные оттенки. Например, в 1968 году в коллекции «Collezione Bianca» присутствовали наряды белого, бежевого, песочного и кремового оттенков. Знаменитости, обращавшиеся к Valentino, также нередко выбирали наряды нежных оттенков, например: актриса Джесика Лэнг на одной из церемоний Оскара была в мятном платье, а Кейт Бланш - в жёлтом. Свадебное платье Элизабет Тейлор было бледно-желтым; Мари Шанталь отдала предпочтение цвету слоновой кости, а Кортни Кокс – белому.

Вторым (по известности, но не хронологии) именем в Доме стал Пьерпаоло Пиччоли, который начал работу вместе с Марией Грацией Кьюри, создавая совместные коллекции для Valentino. Известно, что дизайнер остался впечатлён архивами и наследием самого Валентино: "Сложно выделить что-то одно, но вместе произвело абсолютно сокрушительный эффект. Я обнаружил там столько всего, что мечтал увидеть и к чему хотел прикоснуться! А ещё интересно оценивать разницу между моими ожиданиями и реальностью: именно она дала сильный толчок моей креативности", - комментирует дизайнер свое знакомство с Домом.

Однако Пиччоли все-таки не стремится слишком строго следовать за архивными примерами и поэтому все чаще можно услышать мнение, что он словно заново изобрёл Valentino: "Ну не знаю насчёт "переизобрел" - я ставлю перед собой задачу привнести новые смыслы в существующие коды Дома. Роза, конечно, пахнет розой, хоть розой назови её, хоть нет, но мне кажется важным сделать её аромат созвучным времени, в котором она цветёт. В обратном случае существует опасность застрять в прошлом и потерять связь с живыми людьми. А это недопустимо", - комментарует дизайнер свой подход к архивам.

Мы можем наблюдать, что Пьерпаоло продолжает поддерживать акцент на женственность, например, в коллекции FW/2022 доминирующим цветом стал розовый, сменяющийся несколькими total black образами, которые подчеркнули лаконичность. Заметно, что Пиччоли не боится ярких цветов, как и Валентино, но ещё больше экспериментирует с гаммой. Сам дизайнер не отрицал, что выбрал именно розовый, а не фирменный красный, чтобы бросить вызов модным стереотипам и клише. Впрочем, стоит заметить, что несмотря на работу с архивами, на соблюдение философии Дома, дизайнер все же идёт в ногу со временем и не боится отойти от стандартов, делая это смелее, чем сам Валентино. "Сегодня красота - это разнообразие, свобода самовыражения. Это то, что я хочу отстаивать в бренде." - говорит о своей работе дизайнер. "Моя работа как дизайнера состоит в том, чтобы отражать современность в одежде. И, работая в Valentino, я чувствую,что нахожусь на своём месте, потому что разделяю ценности Дома. Я итальянец, я римлянин, и поэтому Valentino является частью моего восприятия культуры и истории." - рассказывает Пиччоли.

То, что Пиччоли знаком с наследием Дома и анализирует его можно не сомневаться. Именно этому была посвящена кутюрная коллекция FW/2022. Дизайнер не скрывал, что коллекция обращена к архивам и дал ей символичное название "Начало". "Это очень личная коллекция, потому что она посвящена истории Valentino." - сказал Пичолли перед показом. Однако, дизайнер дополнил, что коллекция создана как бы с целью самоисследования - понять, сколько самого Пиччоли есть в Valentino на данный момент, насколько он сам следует традициям, заданным Гаравани. В коллекции прослеживаются отсылки к наследию, например: украшения в виде роз, как на платье, в котором когда-то Линда Евангелиста выходила на подиум, или пышные платья с длинным шлейфом, напоминающие платье, в котором модель позировала для фотосессии. Зелёное платье с пайетками и перчатками в тон, напоминает наряд, созданный Валентино для Джеки Кеннеди в 1967 году. В целом, платья сохранили крой, присущий Дому. Головные уборы невероятных размеров, можно считать отсылкой к фотосессии Одри Хепберн 1969 года. Пышные рукава с драпировкой отсылали к кутюрной коллекции FW/2008 самого основателя; кейпы и разные накидки, которые так часто использовал Гаравани. И конечно, образы в чёрном цвете, который стал вторым по фирменности для бренда.

Пиччоли следовал традициям Дома и в том, что в Valentino, вплоть до 2022 года, продолжали выпускать линию одежды, которую в 2003 основал сам Валентино – это диффузная линия бренда Red Valentino (RED – это romantic, eccentric, dress). Ведь дизайнер все время твердит об инклюзивности, чтобы все смогли позволить себе роскошные платья и костюмы, поэтому ценовая политика коллекций была максимально демократична (по меркам Valentino, конечно же).

Пьерпаоло Пиччоли не сторонится нейтральности и кутюрную коллекцию FW/2020 под названием «Le Blanc» он представил полностью в белом цвете. Это был красивый жест в сторону той самой легендарной коллекции Гаравани «Collezione Bianca», которая была выполнена в белых и нейтральных оттенках. Кстати, одно из правил дизайнера то, что одежда в первую очередь нужна для того, чтобы её носить. Так что даже коллекции haute couture выглядят вполне готовыми для выхода в свет, хоть и сохраняют в себе всю роскошь. Хотя это скорее не исключение, а следование традициям, ведь Valentino был одним из первых Домов, стерших границу между hautecouture и pret-a-porter. Однако, Пиччоли изменил подход к кутюрным коллекциям, он стал создавать наряды под конкретную модель и её телосложение. Такой принцип выглядит современно, так как акцентируется не идеальное тело, а вполне конкретное; сам дизайнер подмечает, что сегодня разговор о теле очень важен. Коллекция hautecouture SS/2022 была создана как раз по новому принципу. По словам дизайнера, он не считает, что кутюр как-то устарел, но должен быть более человечным, так как сегодня не может быть правил, а человечность - это канон.

Хоть Пьерпаоло Пиччоли и стремится внести в Дом течение современности, но его уважение к наследию, заложенные Валентино Гаравани, неоднократно прослеживаются. Дизайнер не забывает, что Valentino – кутюрный Дом, поэтому он не разрушает его коды, а только дополняет их с соблюдением новых условий. “Ни одна новаторская идея не может существовать без глубокого знания традиций. В то же время мне известно, что чувство меры, вытекающее из этого осознания, порождает свободу мысли для нахождения способов нарушения традиций” – говорит дизайнер.