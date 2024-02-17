14 февраля 2024 года в рамках Дня промышленности на международной выставке-форуме «Россия» состоялся модный показ под девизом «Носи российское». Организатором выступил универмаг российских дизайнеров Slava Concept при поддержке Минпромторга РФ, сообщает компания.

Участие в показе приняли девять успешных отечественных брендов и 80 моделей. Дом моды Anika Kerimova представил актуальный весенний дроп из кожаных изделий. Далее на сцене свои коллекции показали бренды Emka, Maison Kaleidoscope, Elis, Lalis, 20 Line, Business Line, Code Couture, Solangel, Naumi, Aristokratia.

Марки, принявшие участие в показе, представляли различные регионы России – Ростовскую, Калужскую, Ульяновскую, Тульскую, Московскую области и Москву. Гости мероприятия смогли ознакомиться не только с качественной и стильной одеждой отечественного производства, но и с философией брендов.

«Для нас большая честь принять участие в проекте подобного масштаба, тем более в роли организаторов модного показа. Для наших дизайнеров показать свой ассортимент в таком контексте – важное событие. Ведь это и есть популяризация российской моды не на словах, а в действии, и в присутствии первых лиц государств», – отметил Александр Перемятов, президент Magic Group, создатель федеральной сети универмагов российских дизайнеров Slava concept.

Slava Concept – федеральная сеть универмагов российских дизайнеров. Основана в 2015 году. Разнообразие ассортимента, индивидуальные лекала и возможность покупки товаров напрямую от российских производителей – особенности Slava Concept.

Фотографии предоставлены компанией.