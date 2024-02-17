В коллекции представлена не только верхняя одежда, но также трикотаж, головные уборы, аксессуары и обувь, сообщает vedomosti.ru.

В первую горнолыжную коллекцию модного дома Ulyana Sergeenko вошли комбинезоны, брюки с подкладкой, куртки, дубленки, жилеты и трикотаж из шерсти и кашемира (джемперы, кардиганы, брюки и леггинсы).

Основные оттенки в коллекции - коричневый, бежевый, серый, черный, красный, молочный и рыжий.

Линия аксессуаров представлена шапками в виде варежек, митенок, повязок на голову и кошачьих ушек с объемными и легкими деталями. Такие же элементы присутствуют на кожаных и замшевых муфтах, выполненных в различных цветах.

Коллекция обуви дополнена меховыми ботильонами на шнуровке и замшевыми сапогами на высоком каблуке.

Источник фото: "Ведомости".