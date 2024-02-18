Компания Blueprint и петербургская фабрика "Культура" выпустили конфеты "Птичка". Обе команды вдохновились "любовным настроением" картин Вонга Кар-вая.

В основу коллаборации лег один из хитов фабрики - суфле с начинкой "Культурная птичка", которое кондитеры окрасили в синий цвет с добавлением черники. Конфеты украшены синими блестящими каплями и упакованы в яркую коробку Blueprint Blue.

С 15 февраля "Птичка" The Blueprint х "Культура" доступна на сайте и в фирменном магазине фабрики в Санкт-Петербурге. Можно приобрести как одну штуку "Птички", так и наборы из четырех и девяти штук.

Фото предоставлены компанией.