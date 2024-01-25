Оммаж или плагиат? Где проходит тонкая грань?

Оммаж и плагиат — два понятия, с которыми знакомы все, кто связан с миром искусства и моды. Эти понятия имеют различное значение и связаны с проявлением эстетической и интеллектуальной активности. Хотя с первого взгляда может показаться, что оба этих термина означают одно и то же, на самом деле они представляют собой совершенно разные концепции.

По своей сути, оммаж является способом отдать должное или почтить творчество, идеи или работы другого автора. Это не является копированием или воспроизведением точной копии, а скорее проявление признания и уважения к оригинальному произведению или его автору.

Оммаж может принимать разные формы, включая цитаты, прямые отсылки, аллюзии или интертекстуальность. Он позволяет автору воспользоваться уже существующими идеями или стилистическими приемами, чтобы создать что-то новое, уникальное и вместе с тем почтенное.

С другой стороны, плагиат представляет собой прямое копирование или использование чужого произведения без должного признания авторства. При плагиате автор не только копирует идеи и смыслы другого автора, но и пытается воспроизвести их как свои собственные. Это является нарушением авторских прав и этически неприемлемым действием.

Плагиат лишает оригинального автора признания и вознаграждения за его труд, а также наносит ущерб интеллектуальной активности в целом.

Оммаж является проявлением уважения, в то время как плагиат является кражей и нечестным поступком. Оммаж позволяет автору использовать чужие идеи для создания чего-то нового, в то время как плагиат наносит ущерб оригинальности и креативности.

Конечно же, мир моды видел много примеров оммажей, которые и по сей день являются поистине уникальными примерами взаимодействия представителей разных индустрий мира искусства.

Эльза Скиапарелли и Сальвадор Дали



Когда экстравагантный модельер увлеклась оптическими иллюзиями и галлюцинациями в одежде, Сальвадор Дали помог Скиапарелли в создании легендарного платья-слезы, нарисовав «исчезающие слезы», которые можно было рассмотреть только под определенным углом и с определенного расстояния. Вечернее платье бледно-синего цвета с проявляющимися и скрывающимися слезами вошло в коллекцию «Цирк», вышедшую в 1938 году.

Пуговица-брошь, созданная Эльзой Скиапарелли, вдохновленной произведениями Сальвадора Дали.

В популяризации совместного творчества Эльзы Скиапарелли и Сальвадора Дали, чаще всего встречаются темы коллекций «Король-Солнце» и губы легендарной Мэй Уэст. Губы именно этой актрисы — первого секс-символа Америки вдохновили великого сюрреалиста на создание знаменитого дивана. Позднее Дали создает брошь, украшенную стразами и жемчугом в виде губ, а затем, в свою очередь, вдохновившись работами сюрреалиста, Скиапарелли создает свою коллекцию в виде губ, которые по сути стали продолжением темы сексуального образа Мэй Уэст.

Интересный пример двойного оммажа в мужской моде.

Этот пиджак был создан известной лондонской маркой Richard James в 1990 году.

Пиджак “Неру” получил свое название благодаря премьер-министру Индии Джавахарлалу Неру, который носил традиционный мужской наряд ачкан длиной до колена с застежкой на множество пуговиц и воротником-стойкой.

Неру на волне национально-освободительного движения был популярной фигурой в Европе, и в 1960-х многие герои свингующего Лондона заявляли свой сарториальный протест колониализму с помощью ярких шелковых и бархатных пиджаков “Неру”.

Вариант Ричарда Джеймса относится к коллекции готовой одежды, посвященной Сесилу Битону. Розы напоминают знаменитый наряд Пасхального кролика, в котором Битон предстал на домашнем балу в 1937 году. Его украшали розочки из муслина и яичные скорлупки. Оба пиджака демонстрировались на выставке музея V&A, в коллекцию которого они входят.

Оммаж в современной моде.

Показ, который мы запомним надолго: сотрудничество с Balenciaga и оммаж Тому Форду в коллекции Gucci.

Алессандро Микеле мастерски создает инфоповоды, о которых говорят буквально все. Показ его коллекции Gucci Aria был буквально у всех на устах еще за несколько дней до самого события: все благодаря слухам о готовящемся «сотрудничестве века» с Balenciaga. Разумеется, о таком событии написали все именитые издания и фешн блогеры — и коллекция заранее оказалась во всех новостных лентах.

С первых секунд показа было понятно, что, несмотря на элемент хайпа в виде того самого нашумевшего сотрудничества, это в первую очередь все-таки один большой оммаж самому Дому Gucci и его богатой истории.

Шоу открылось брючным костюмом из красного бархата — прямой цитатой образа из коллекции осень-зима 1996 авторства Тома Форда. Да, того самого, в котором на красной ковровой дорожке MTV Movie Awards появилась Гвинет Пэлтроу. Уже одним этим луком Микеле заставил сентиментально всплакнуть всех тех, кто ностальгирует по эре Тома Форда в модном доме Gucci. Сначала этот костюм появился в коллекции в мужской версии, потом точно такой же — в женской.

Позже на подиуме появились многочисленные вещи, так или иначе отсылающие к экипировке наездников — жокейские кепи, брюки-галифе, высокие сапоги, приталенные жакеты и даже плети. И это тоже прямая отсылка к истории Gucci: считается, что один из главных модных брендов мира когда-то начинался как раз со снаряжения для верховой езды (во всяком случае, так утверждал его основатель — Гуччио Гуччи).

Итак, современная мода, несмотря на свою бурную разнообразность, постепенно обратилась к прошлому в поисках вдохновения. Однако, вместо прямого копирования старых моделей, модные дизайнеры все больше прибегают к созданию оммажей. Это позволяет им восхищаться и признавать важность их предшественников, сохраняя при этом индивидуальность и возможность экспериментировать.

Оммаж в моде может применяться в различных формах. Некоторые дизайнеры создают коллекции, полностью посвященные определенному источнику вдохновения, др угие модные бренды включают элементы старой мебели или декоративных искусств в свои коллекции, чтобы передать атмосферу эпохи.

Оммаж в моде не только позволяет дизайнерам восхищаться и признавать культурное наследие, но и способствует широкому обмену идеями и эстетикой между различными временами и культурами. Это помогает сохранить ценные художественные источники, а также вносит новые идеи и перспективы в модную индустрию.