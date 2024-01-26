Екатеринбург занял третье место в рейтинге модных городов России. Согласно исследованию консалтингового агентства Fashion Consulting Group и школы Fashion Factory, почти десятая часть российских модных брендов рождается в столице Урала, сообщает ИА "Уральский меридиан".

Аналитики разделили российские города, в которых рождается больше всего брендов, на три группы. Москва (38%), Санкт-Петербург (17%) и Екатеринбург (8%). Вторая группа - Новосибирск (4%), Тюмень и Челябинск (3%). В третью группу вошли Краснодар, Пермь и Ростов-на-Дону (2%).

По мнению аналитиков, в последние годы региональные бренды, как правило, быстро поднимаются от региональной популярности до федерального уровня, а не быстро завоевывают столицу.

«Екатеринбург – один из самых прогрессивных городов России в fashion-сфере. Здесь за последние несколько лет сформировалось новое поколение fashion-брендов, со своим собственным производством и отличным качеством. Со стороны покупателей мы видим огромный интерес. Однако, на пути развития этих брендов, отсутствие опыта в розничной торговле и ограничение в сумме инвестиций в собственные торговые точки и маркетинг, остаются основной проблемой. Задача нашего пространства это помощь брендам в выходе на площадку с большим качественным трафиком, структурирование их бизнес-процессов и дальнейшее развитие», – рассказал управляющий партнер fashion-пространства «Hi-Light» Леонид Корысткин.

Уральские дизайнеры выпустили коллекцию "Души наших предков", посвященную 300-летию Екатеринбурга. Вдохновением для проекта послужил Сигирский идол - самая древняя из сохранившихся деревянных статуй в мире.

Источник фото: "Деловой квартал".