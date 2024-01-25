«Возможно она первая феминистка мира моды, — так писала Сьюзи Менкес о дизайнере Жиль Зандер. — Какую бы революцию ни совершили Коко Шанель в 1930-х или Ив Сен-Лоран в 1960-х, Жиль самым убедительным образом претендовала на расширение прав и возможностей женщин посредством одежды». А американские поклонники марки прозвали основательницу Jil Sander - «Queen of less» (Королева меньшего), которая не просто популизировала моду на минимализм, но и опередила время. Тогда среди изобилия ярких принтов и блесток не особо ценилась монотонная одежда, но уже сегодня культ на «тихую роскошь» вновь возрождается. Жиль Зандер придерживалась мнения, что женщинам необходимо наряжаться для себя, а не для мужчин, их образы должны быть не менее комфортными и качественными. Отсюда ДНК бренда – роскошный минимализм, дорогой образ, состоящий из простых и понятных вещей.

На первый взгляд кажется, что марка создаёт одежду вне времени и всегда пользуется спросом, однако это не так. В 70-х годах мода тяготела к блестящим комбинезонам, объёмным блузам и расклешенным брюкам, поэтому первая полноценная коллекция дизайнера, которая была абсолютно противоположной, не обрела успеха. Публику не интересовала одежда без декора или украшений в нейтральных оттенках, она казалась им скучной на фоне ярких экспериментов других дизайнеров. Время Зандер настало на рубеже 90-х годов, когда общество устанет от праздных нарядов, и появится необходимость в спокойных и лаконичных образах. С этого момента марка Jil Sander находит своё место в сердцах людей.

В то время, как другие модные Дома прибегают к смешению стилей, эпатажу и театральности с целью познать новое, Жиль не отказывается от своих принципов и продолжает создавать функциональную одежду для уверенных в себе женщин. «Мне нравится женственность, но не набожная, а уверенная в себе, холодная и утонченная» - говорила основательница бренда о своих творениях. Её стремление к новому не касалось ярких цветов, несочетаемых оттенков или принтов; это были новые силуэты, формы одежды, а также использование именно тех фактур, из которых традиционно шилась мужская одежда. Дизайнер опережает время и создает новый стиль «многослойности», когда одежда наслаивается друг на друга и комбинируется между собой. «Пуризм в моих работах следует понимать, как своего рода попытку сбалансировать ситуацию, царящую в данный момент в моде» - говорила дизайнер. Она точно знала, во что нужно облачить женщин, чтобы они не теряли свою силу. Её коллекции состояли из костюмов, белых рубашек, гладких прямых пальто в монохромных оттенках. Никаких вычурных экспериментов и нарочитого декора на одежде, что не снижало уровень элегантности и роскоши. С 1997 года в Jil Sander появляется мужская линия. Она перенимает основную концепцию модного Дома и создаёт бескомпромиссный стиль, который подчиняется искусству в архитектуре и дизайне Bauhaus, отличающейся простотой форм и функционализмом.

В 1999 году Prada Group выкупает большинство акций Jil Sander и с этого момента начинается история, которая полна драматизма: дизайнер никак не могла найти общий язык с Патрицио Бертелли (мужем Миуччи Прада), поэтому она три раза покидала собственный бренд. Во время первого ухода на смену Жиль Зандер был назначен Милан Вукмирович, ранее сотрудничавший с Colette и Gucci. Его работы не соответствовали стилю модного Дома и не оправдали ожидания, из-за чего бренд потерял внушительное количество средств и в итоге попрощался с дизайнером.

После, Жиль Зандер сменил Раф Симонс, позже заслуживший славу «главного минималиста современной моды». Бельгийский дизайнер поддерживал идеи основательницы, использовал высококачественные материалы и придерживался простоты и минимализма. В течение семи лет под руководством Симонса марка Jil Sander активно развивалась. Дизайнер продолжал традиции, однако именно он представил в коллекции SS/2007 года платья в пол, смягчил линии и добавил яркие цвета, что было нехарактерно для Дома. Если Жиль Зандер всегда стремилась одеть женщину в соответствии со временем, то Раф Симонс решил тоже не отходить от идеи своей коллеги и показать свое видение того, как должна одеваться современная женщина. Исходя из этой мысли, дизайнер сблизил элегантность и роскошь со спортом. Он не совершил революцию, а просто преподнес минимализм под другим углом.

В 2017 году пост креативного директора занимает дизайнерская и в то же время супружеская пара – Люк и Люси Мейер. До Jil Sander они работали по отдельности. Люси участвовала в создании женских коллекций в Louis Vuitton, после ушла в Balenciaga, а затем в Dior. Люк был ассистентом основателя Supreme и руководителем дизайн-отдела, а после создал собственную марку мужской одежды. Тот люкс, который окружал Люси и уличная мода, с которой был связан Люк, сформировали бренд под их руководством: «Со стороны может показаться, что наш подход совершенно разный, но на самом деле мы часто отталкиваемся от одних и тех же источников вдохновения, исходим из схожих импульсов и ощущений от окружающего мира», – говорил Люк Мейер. Они поддерживают поставленный основательницей марки курс – создавать одежду, которая будет актуальна во все времена и смотреться модно в данный момент, однако они делают фокус на архитектурный крой и фактурные ткани, которая не выглядит расслабленной, но заставляет женщин чувствовать себя именно так. И здесь Мейеры явно следуют принципу Жиль Зандер, которая говорила, что: “Если на вас Jil Sander, вы не модный, вы - современный”. Дизайнерская пара сохраняет эстетику минимализма, использует многослойность и чистые линии, вдохновляясь при этом современным искусством. Однако в их коллекциях присутствует дух новаторства: использование принтов, шелка и кожи, сохранение чёрно-белой палитры со вспышками ярко-голубого или лимонного цвета, придают марке второе дыхание. Все та же эстетика и крой, однако Люк и Люси убирают строгость и отстранённость стиля, которая была у Зандер, и преподносят одежду в более лёгкой и женственной форме, интерпретируя привычный образ. «Мы хотели бы привнести в лаконичную, чистую по стилю коллекцию сильные эмоции и подчеркнуть рукотворность портновского мастерства», - заявила в одном из своих интервью Люси.

В коллекции SS/2024 года дизайнеры вновь представили Jil Sander с точки зрения сохранения наследия и добавления нового. “Этику и эстетику нельзя разделять”, - завещала Жиль Зандер. Поэтому, Люк и Люси Мейер не меняют каноны модного Дома, а лишь совершенствует его. Таким образом, стандартный костюм-двойка, который Зандер создала классическим и строгим, у дизайнерской пары он представлен в сочетании с шортами и рубашкой с матросским воротником. Дизайнеры ловко сочетают спокойную монохромную гамму с желтым или розовым и даже с забавным принтом в виде кошачьей мордочки, что резко отличает визуальный стиль марки от архивов. Майеры признались, что сегодня они чувствуют себя более свободными в игре, чем в первые дни работы, поэтому их эксперименты стали более явными и значительными. Жилеты с круглыми вырезами и металлическими вставками; платья с облегающей заниженной талией, переходящее в пышную юбки; объёмные тренчи и пиджаки; массивные украшения и сапоги со свободным голенищем доказывают, что дизайнерская пара все больше демонстрируют свое видение бренда и отходит от строгого минималистического стиля. Однако желание основательницы - сделать одежду комфортной и лёгкой, они по-прежнему поддерживают и стараются изучать новые формы и фактуры, чтобы добиться лучшего эффекта. Возможно, это не выглядит настолько пуритански, как при Зандер, но точно ярко и не менее эффектно.

На протяжении своей истории Jil Sander старается сохранить лаконичность и минимализм, проявляющийся не только в коллекциях, но и в интерьерах модного Дома, которые больше напоминают некое арт-пространство: светлые стены, деревянные панели, бетонные кубы и эстетика в каждой детали. В философию марки невозможно не влюбиться, её история имеет не простые сюжетные повороты: долгое время находясь в тени мира моды, она всё же покорила сердца своей универсальностью и уникальностью.

“Мы должны научиться расшифровывать и переводить символы, сигналы и иероглифы, говорящие о будущем, даже если они есть только в нас самих”, - Жиль Зандер.