Love Republic показал рекламную кампанию новой весенне-летней коллекции. Ее лицом стала модель Алеся Кафельникова. В этом сезоне бренд демонстрирует одни из своих главных ценностей — гедонизм и любовь к жизни, себе и свободе

Уже второй раз Love Republic вместе с моделью транслирует в своей рекламной кампании образ современной девушки — той, которая живет свою лучшую жизнь, обладает свободой и сексуальностью, но при этом остается женственной. Ее героиня не заложница гендерных стереотипов и социальных клише, но при этом получает удовольствие от своей привлекательности.

Визитной карточкой новой линейки стали яркие брючные костюмы, микро-платья с рюшами, корсетные элементы в стиле 20-х, а также модные в этом сезоне крупные аксессуары. В первом полугодии этого года бренд также представит новую линию обуви, Premium-коллекцию и два дропа из линейки Evening.