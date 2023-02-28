В преддверии Международного женского дня Sokolov представил новую кампанию с участием амбассадора бренда Лолиты Милявской, сообщает компания.

«Из тысячи способов намекнуть на подарок выбирайте самый очевидный! Качество и выгода – лучшие аргументы в пользу вашего нового украшения. Лучший намёк – минус 55% на всё», – говорится в ролике.

Сцены выстроены так, чтобы заинтриговать зрителя узнаваемым инсайтом, сразу же погрузить в историю с помощью ярких отыгрышей Лолиты и быстро заявить главное сообщение бренда.

Кампания будет промоутироваться на ТВ, также будут задействованы диджитал-инструменты и оформление в торговых центрах. Кроме того, Sokolov планирует поддержать промо с помощью инфлюенс-маркетинга и активаций в SMM.

Sokolov – лидер российского ювелирного рынка по объёмам производства, по данным Пробирной палаты РФ, и самая быстрорастущая розничная ювелирная сеть магазинов. По данным Euromonitor, доля бренда на ювелирном рынке страны сегодня превышает 25%. На сегодняшний день сеть Sokolov насчитывает более 350 магазинов в 100 городах России.