25 февраля в Гранд Отеле Диана Маджестик в Милане телеканал Planet Fashion TV представил коллекцию шляп Лилии Фишер «Четыре сезона».

Название коллекции как нельзя лучше выражает её суть, ведь в доме шляпки Lilia Fisher всегда можно найти актуальный головной убор. Сегодня вы планируете отправиться на заснеженные склоны курорта Роза Хутор, завтра греться в лучах бархатного солнца Канкуна или гулять по весенним улицам Парижа — на любой случай найдется эффектное решение от Lilia Fisher, для которой мода не имеет ни границ, ни временных рамок. Дизайнер с неиссякаемым любопытством обращается к модным бестселлерам прошлых декад, тяготеет к винтажным мотивам, но смело разрушает старые формы и создает что-то совершенно новое.

Фишер представила свои творения в Милане впервые. В связи с этим она стремилась продемонстрировать весь широкий диапазон своей творческой мысли. Отличительными чертами этой коллекции являются: разнообразие моделей, буйство цвета, смелость и изящная самоирония.

В новой коллекции Lilia Fisher традиционно использованы натуральные материалы: шелк, хлопок, перья, солома, войлок и мех, а также вуаль и стразы.

«Мисс Фишер поражает полетом фантазии: коллекция получилась яркой, многообразной и смелой — это первое впечатление, которое невозможно забыть. Лилия создает тенденции, которым суждено стать завтрашней классикой,» — комментирует Селия Эванс, генеральный директор Planet Fashion TV, основатель Недели устойчивой моды в Нью-Йорке и сопродюсер Недели моды в Монако.

Показ состоялся в Гранд Отеле Диана Маджестик 25 февраля. В том контексте времени, в котором дизайнер заявляет о себе на европейскую аудиторию, ее девиз “вдохновение без границ” звучит особенно убедительно.

Lilia Fisher – российский бренд эксклюзивных головных уборов и аксессуаров, основанный в 2012 году дизайнером Лилией Фишер. Дом шляпки Lilia Fisher создаёт женские и мужские головные уборы – шляпы, шапки, вуалетки и т. д. Большинство аксессуаров и шляп сделано вручную и существуют в единственном экземпляре. Ноу-хау Lilia Fisher проявляется в моделях-трансформерах.