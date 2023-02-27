Российский̆ бренд sela moms & monsters и благотворительный̆ фонд «Дети-бабочки» представили совместную коллекцию одежды, 2% от продаж которой будут направляться проекту «Редкие женщины» для оказания социальной и психологической помощи мамам детей̆ с неизлечимыми заболеваниями.

Капсула состоит из комфортных хлопковых вещей базового женского гардероба: удобные футболки оверсайз, рубашки с длинным рукавом, уютные футерные костюмы. Все вещи украшены забавными и трогательными принтами, нарисованными детьми.

На сайте компании была открыта специальная страница deti-bela.sela.ru, где можно ознакомиться с коллекцией̆, а также узнать истории детей с редкими генетическими заболеваниями и сделать пожертвование.

Бренд будет перечислять 2% от продаж коллекции благотворительному фонду «Дети-бабочки» для поддержки проекта «Редкие женщины», который был запущен в 2022 году с целью содействия мамам, воспитывающим детей̆ с редкими кожными заболеваниями, такими как ихтиоз и буллезный эпидермолиз. В частности, средства фонда направляются на активности, помогающие женщинам несмотря на трудности реализовывать свой творческий̆ и профессиональный̆ потенциал, сохранять оптимистичный настрой и создавать вокруг себя позитивную атмосферу, от которых напрямую зависит здоровье ребенка и микроклимат в семье.

Героинями съемки стали реальные мамы детей-«бабочек» (с буллезныим эпидермолизом) и детей-«рыбок» (с ихтиозом), являющихся подопечными фонда: Валентина и ее дочь Ульяна, Елена и ее дочь Настя, Анастасия и ее дочь Майя.

Благотворительная организация «Дети-бабочки» на протяжении 12 лет помогает детям с неизлечимыми генетическими заболеваниями кожи. Начав свою работу с адресной помощи, фонд постепенно расширял спектр оказываемой поддержки. На сегодняшний день он располагает экосистемой для оказания всесторонней поддержки детям и взрослым с генными дерматозами.