Студенты-дизайнеры Арктического государственного института культуры и искусств разработали варианты эскизов зимней и летней одежды, обуви, сувениров и аксессуаров, а также фирменного стиля для компании «Сахабулт», сообщает sakhalife.ru.

В работах студентов отмечается неожиданное сочетание материалов, цветов и технологических решений. «Студенты проявляют большой интерес к дизайну одежды, в том числе в авангардном стиле», — считает доцент кафедры дизайна и ДПИ народов Арктики Сардана Иванова.

Вуз планирует разработать учебные программы с ключевыми игроками креативных индустрий Якутии — компаниями «Сахабулт» и SayBM. На встрече с ректором АГИКИ Саргыланой Игнатьевой и заведующей кафедрой дизайна и декоративно-прикладного искусства народов Арктики Анной Петровой работодатели обсудили механизмы внедрения новых программ.

Как отметила ректор АГИКИ, институт заинтересован в активной работе с индустриальными партнерами. «Наши образовательные программы связаны с потребностями рынка. АГИКИ и «Сахабулт» подписали соглашение о сотрудничестве. Надеемся, что компания присоединится к Арктическому консорциуму под эгидой АГИКИ в рамках реализации программы академического лидерства «Приоритет 2030», — сказала Саргылана Игнатьева.

Ранее студенты АГИКИ разработали дизайн элементов фирменного стиля Якутского хлебокомбината, дизайн-коды двух посёлков — с. Бердигестях Горного района и с. Тит-Эбя Хангаласского района, дизайн фасада школы на 330 мест в селе Нижний Бестях, интерьеры помещений Усть-Алданской библиотеки.

Появление новых учебных программ является одним из приоритетов программы академического лидерства АГИКИ «Приоритет 2030».