На платформе для заказа товаров из-за рубежа CDEK.Shopping появилось около 300 наименований оригинальной продукции Paul Smith, в том числе из новых коллекций.

Как говорится в сообщении российского логистического оператора, ассортимент бренда в каталоге преимущественно состоит из обуви (кеды, кроссовки), но к заказу доступны также ряд моделей одежды (свитеры, рубашки, футболки), аксессуары и парфюмерия.

CDEK.Shopping доставит клиентам товары бренда Paul Smith из Италии, Германии и Испании в среднем за 30 дней. Оплатить заказ можно российскими банковскими картами, в том числе платежной системы «Мир».

Portrait de Paul Smith dans l'un de ses showrooms logés sau siège français de la marque (rue des Archives Paris),l 23/06/2022. Commande pour les pages styles du quotidien Le Monde. Interview réalisée par Elvire Von Bardeleben.

На текущий момент в категории обувь на платформе CDEK.Shopping представлено порядка 20 тыс. товарных позиций от нескольких десятков мировых брендов, включая марки сегмента люкс: Balenciaga, Ralph Lauren, Premiata, Baldinini, Karl Lagerfeld, Moschino и других.

«Сейчас более половины доступного к заказу ассортимента обуви в нашем каталоге составляют женские модели, 33% приходится на мужские товары, 7% — для детей. Наибольшей популярностью пользуются кроссовки любого стиля: повседневные, футбольные, беговые и дизайнерские. Так, например, в январе спрос на модели Adidas увеличился почти в 4 раза по сравнению с декабрем, количество заказов Puma выросло почти в 2 раза, в 1,5 раза — New Balance и Nike. Мы регулярно расширяем доступный к заказу ассортимент на платформе и стремимся удовлетворить потребности клиентов с разными запросами и разного ценового сегмента», — сообщил Дмитрий Пивоваров, генеральный директор CDEK.Shopping.

Сеть Paul Smith объявила о прекращении работы в России в начале февраля 2023 года. Компания остановила поставки товаров в страну и расторгла договор с российским партнером по франчайзингу.

CDEK.Shopping не является торговой площадкой. Компания выступает посредником между клиентом и продавцом товаров и обеспечивает поиск, выкуп и доставку продукции, представляя интересы физических лиц в качестве агента.