Анна Семенович представила свою коллекцию нижнего белья и купальников, адресованную женщинам с пышными размерами, сообщает dni.ru.

Идея создания идеального белья появилась у Анны несколько лет назад. Певица признается, что на личном опыте знает, с какими проблемами при покупке белья и купальников сталкиваются женщины с большими формами. От задумки коллекции до ее реализации прошло почти в два года.

«К процессу создания своей линии белья и купальников подошла со всей ответственностью, — отметила Анна. — Ведь я знаю, насколько важно для нас, девушек с аппетитными формами, чтобы белье выполняло в первую очередь свою главную функцию — правильная поддержка крупной груди, идеальная посадка, распределение нагрузки, но при этом было еще привлекательным и красивым».

Как рассказала певица, бельевые компании не брались за ее заказ, так как создавать форму белья нужно было с нуля, с учетом всех особенностей, производители белья привыкли работать по стандартным лекалам.

Свою коллекцию Анна создавала с помощью подписчиц в социальных сетях, среди которых проводились опросы по типу ткани, застежек и других нужных и важных моментов.

«Наконец в этом году я встретила профессионалов своего дела из компании Dea Fiori, с которой мы и создали отличную, могу точно сказать, идеальную коллаборацию нижнего белья. Главная особенность — самая правильная поддержка большой груди, которая не только комфортна, но и выглядит красиво и соблазнительно. Женщины точно почувствуют себя богиней. Важно, что сейчас во времена импортозамещения и санкций — отличное время для развития и укрепления нашего отечественного бизнеса. Можно считать, что это и мой скромный вклад в этом направлении. Мое белье и купальники ничем не уступают по качеству иностранным люксовым брендам. А по комфорту для большой груди, во много раз их превосходят. При этом по ценовой категории их сможет себе позволить каждая».

Анна сама тестировала будущие модели, вносила коррективы и пожелания. Пожелания певицы были воплощены в цветовом и дизайнерском решении изделий.