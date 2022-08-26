В Москве состоялась светская премьера сериала «Жизнь по вызову» Скандальный проект раскрывает секреты рынка эскорт -услуг.

В основе сценария оказались реальные истории девушек, о которых писал Telegram- канал «Рынок шкур», разоблачавший моделей в оказании эскорт-услуг.

Главным героем детективной истории стал хозяин элитного эскорт-агентства , его сыграл Павел Прилучный. Одну из основных ролей в сериале играет актриса Лиза Моряк, которая появилась на премьере в роскошном комбинезоне Sol Angelann вместе со своей подругой дизайнером Иреной Сопрано (Sol Angelann).

Самая ожидаемая премьере этого лета собрала много звезд: Алена Бабенко, Владимир Яглыч, Виктория Лопырева, Софья Каштанова , Алика Смехова и многие другие посмотрели первые три серии, а наши читатели смогут посмотреть самый горячий сериал в онлайн-кинотеатре Kion.