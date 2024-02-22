Arive выпустил новую коллекцию и лукбук. В нее вошли классические брюки и джинсы, джемперы и лонгсливы, куртки из эко-кожи и тренчи - все, что составляет основу базового весеннего гардероба. К традиционной для бренда нейтральной цветовой гамме добавились нежные пастельные оттенки, такие как пудрово-розовый, фисташковый и мятный.

Основной акцент в линейке сделан на трикотажные джемперы и длинные рукава. Среди новинок — силуэтные и объемные джемперы с воротником в стиле поло, джемперы с высокой горловиной, подчеркнутой широкой резинкой, и лонгсливы с воротником на молнии. Высокая доля шерсти и смеси хлопка обеспечивает отличную воздухопроницаемость и долговечность.

Линия верхней одежды включает короткие, асимметричные тренчи и куртки из экокожи в широкой цветовой гамме - от пастельно-розового до глубокого винного и серо-голубого. Текстуры гладкие и состаренные. Золотистые пуговицы в форме сердца или буквы "А" алфавита подчеркивают дизайн. В коллекцию вошли брюки со стрелками, прямые джинсы классического синего и винтажного серого цветов, универсальные рубашки и футболки для стильной многослойности.

Фото предоставлены компанией.