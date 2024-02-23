Российский бренд Studio 29 представил новую весеннюю коллекцию. Линия Love Your Garden посвящена миру растений, цветов в саду и новым начинаниям. Она отражает страсть к природе и радость, которую каждый из нас испытывает при виде цветов в начале весны. Предметы коллекции - это эскизы цветущего сада.

Голубой, розовый, желтый, лиловый и коричневый. Нежные платья, мини-юбки А-силуэта и рубашки с бантами привносят намек на весну, а однобортные пиджаки, куртки-бомберы и пальто создают переходную многослойность.

Опираясь на тему коллекции, дизайнеры марки также разработали принты на атласных юбках и трикотаже, вышивка на аксессуарах, кепках и манжетах бомберов, лазерная гравировка на дениме.

Фото предоставлены компанией.