Ювелирный бренд VIVA LA VIKA выпустил новое украшение - кольцо-перевертыш Eddy Heart Ring, внутри которого спрятано секретное послание. Оно спрятано внутри камня. Скрытое послание напоминает нам о любви к себе: "You are beautiful".

Украшение можно носить как с ярким камнем-конфеткой, направленным вверх, так и на боку с короткой фразой, чтобы важное послание всегда было на виду. Коллекция доступна на сайте бренда и в его бутиках.

Бренд VIVA LA VIKA появился в июле 2018 года и стал местом силы для всех любителей редких украшений. В его коллекции более 30 топовых дизайнеров со всего мира, шедевры которых разбивают сердца всем модницам мира. А также представлены коллекции украшений собственного производства.

Фото предоставлены компанией.