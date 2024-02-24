Ozon запустил раздел моды, в котором представлена одежда от международных и российских брендов. Вход в раздел находится на главном экране приложения Ozon и отмечен иконкой в виде вешалки в нижнем меню. В разделе представлены оригинальные товары в категории "Мода" от более чем 2 000 ведущих брендов. Среди них Coccinelle, Calvin Klein, H&M, adidas, Nike, Guess, Toptop, Elis, 2Mood, Lichi, Belle YOU, Charuel и другие.

В корнере Ozone Fashion покупатели могут приобрести как сезонные коллекции, так и базовый ассортимент; к 2024 году маркетплейс планирует увеличить количество продавцов модной продукции в 1,5 раза, но при этом сохранит постоплату и бесплатный возврат.

«Развитие направления Fashion является для нас приоритетом на этот год. Уже сейчас Ozon занимает второе место среди онлайн-площадок в категории Fashion. В прошлом году оборот этой категории на Ozon вырос в 2,5 раза. Одежду, обувь и аксессуары на Ozon продают уже более 180 тысяч предпринимателей и брендов — в этом году мы намерены расширить их число еще в 1,5 раза. Одежду и обувь на площадке покупают уже более 25 миллионов покупателей, что на 60% больше, чем в 2022-м», — отмечает Илоанга Ершова, директор по развитию бизнеса Ozon Fashion.

Фото предоставлены компанией.