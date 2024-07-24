Дизайнеры российского бренда Befree вдохновились цветами граффити Saint City Lovers и напечатали их на футболках, толстовках, лонгсливах и сумках.

Saint City Lovers – Игорь Juravlove и Петя Yourtime.Mytime из Санкт-Петербурга. Петя известен как создатель граффити и фраз-тегов. В этой коллаборации принты в виде цветов в деревенском стиле сопровождаются нарочито неправильными фразами, например, «A freestyle lyfe a very beautifuull».

В коллекцию вошли негабаритные футболки в стиле 1990-х годов, толстовки, лонгсливы и кепки, созданные по образцу винтажных бейсболок, бывших в употреблении. В толстовках есть карманы для баллончиков с краской, а в сумках для пластинок - карманы для досок.

«Вместе с Befree мы сделали коллекцию для стрита – удобную и повседневную. Она как петербургский дом: фасады украшены уличными художниками, а ты находишься внутри, смотришь в окно, занимаешься своими делами и чувствуешь себя уютно», – рассказал Игорь Juravlove.

«Если говорить о моём творчестве, наверное, больше всего оно уходит в экспрессивность. Мне нравится быстро рисовать теги на оживлённых местах и передавать своё настроение в рисунках – грустный, весёлый. Поэтому может получиться яркий строгий цветок или недовольная девочка с косичками», – прокомментировал Петя Yourtime.Mytime.

В съемках лукбука приняли участие диджей из Петербурга Лиза Ficus, скейтер Андрей Бондарь, музыкант Антон Селезнёв и продакт-менеджер отдела продукта Befree Лиза Дмитриева.

Источник фото: Befree