По итогам второго квартала 2024 года платформа Lyst опубликовала рейтинг самых популярных брендов. Первое место занял Loewe, оттеснив Miu Miu на второе место, пишет HypeBeast.

На третьем месте оказалась Prada, а на четвертом - Saint Laurent Anthony Vaccarello. В первую десятку также вошли Bottega Veneta, Versace, Balenciaga, Jacums, Moncler и Gucci.

Valentino и Skims Ким Кардашьян поднялись на 11-е и 12-е места соответственно. За ними следуют Burberry, New Balance и Louis Vuitton.

Данные, собранные аналитической платформой Lyst, основаны на поведении около 200 миллионов потребителей модной одежды в прошлом. Компания выпускает ежегодные и промежуточные отчеты о ведущих брендах и тенденциях в индустрии, получивших наибольший отклик у пользователей в сети.

Источник фото: Loewe, Miu Miu, Prada