Российский бренд I Am Studio выпустил новые осенне-зимние модели из постоянной линии Timeless. В нее входят базовые вещи, подчеркивающие стиль и индивидуальность каждой женщины вне зависимости от места и повода. Капсула транслирует главные ценности бренда в одежде: годами отточенные линии, продуманные детали, идеальные пропорции и крой.

В коллекции представлены тренчкоты, пальто, платье-жакет и футляр, трикотажные изделия, а также однобортные и двубортные жакеты, которые можно сочетать с юбками, брюками со стрелками или палаццо. Вещи легко комбинируются между собой и позволяют создавать множество образов.

Палитра капсулы включает лаконичные и сдержанные оттенки: черный, молочный, серый, бежевый и вишневый.

Коллекция доступна на сайте бренда в разделе Timeless и фирменных магазинах в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России и СНГ.