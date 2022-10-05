Интерактивный универмаг Shopping Live объявил о старте продаж лимитированной коллекции, созданной Sei Tu в сотрудничестве с современной художницей Лёлей Борисенко.

Как сообщает компания, идея запустить совместный проект возникла как часть концепции «Мода как искусство». В лимитированную коллекцию вошли футболки, худи и свитшоты. Детали: ткани с высоким содержанием натуральных нитей, комфортный крой, естественные силуэты. Украшены изделия принтами Лёли Борисенко.

«В центре истории сурикаты, которых многие африканские народы считают «солнечными ангелами». Народные предания гласят, что эти зверьки способны защищать деревни от всего плохого. Сурикат может сразиться даже с самой ядовитой змеей, ловко избегая смертоносного укуса. Это супергерой-коллективист!» – комментирует художница.

Shopping Live – первый немецкий телеканал и интернет-магазин, осуществляющий доставку по всей России. Вещи могут привезти с доставкой до двери, на почту или в пункт самовывоза.