Studio 29 показал рекламную кампанию денима, которую сняли прямо на производстве. Основательница Татьяна Фомичева вдохновилась локацией и тем, сколько труда вложено в такой повседневный элемент одежды. Производство денима — длительный и многоступенчатый процесс, в котором на каждом этапе принимает участие множество людей.

«Мне важно знать каждый этап, чтобы контролировать весь продукт, и мне нравится изучать все нюансы, из которых складывается создание вещи. Теперь я знаю, как красить, варить и делать эффекты на джинсах, и не перестаю удивляться новым техникам», — говорит Татьяна.

Новый сезон для марки ознаменовался переходом от базовых изделий из денима к моделям со сложным окрашиванием и новыми конструкциями. В первую капсулу с применением этой концепции вошли несколько жакетов, топ-бандо, мини-юбка, удлиненные шорты с необработанным краем, рубашка с коротким рукавом, джинсы стиля «карго» и модель без пояса. Основные цвета коллекции — оттенки голубого, темно-серый, а также белый. В рубашке дизайнеры использовали прием перехода цвета от светлого к более темному, а на светлых джинсах сделали контрастную строчку.

Впервые деним в своей коллекции бренд показал на московской Неделе моды в 2022 году. Тогда на дебютном показе гости увидели рубашки, джинсы и юбки.