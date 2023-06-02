С 2003 года выставочная компания “Кордон” ежегодно проводит специализированную выставку индустрии головных уборов CHAPEAU. За 20 лет свои коллекции оптовикам презентовали сотни российских производителей, активно развивая свой сегмент рынка.

Юбилейный сезон CHAPEAU состоится 15-17 августа 2023 года на новой площадке - в Event-Холле “Инфопространство” в 5 минутах от московского Кремля. В экспозицию войдут коллекции головных уборов и аксессуарные линии, также для гостей будет доступна уникальная возможность получить консультацию ведущих экспертов рынка по развитию ритейла, ассортиментной политике, мерчендайзингу и продвижению.

Программу выставки наполнят подиумные показы в новом формате интерактивных презентаций, мероприятия для vip-клиентов брендов-участников и трехдневная деловая программа CHAPEAU Fashion Conference с ведущими экспертами индустрии моды.

На протяжении 20 лет выставка CHAPEAU собирает более 5000 посетителей ежегодно, в их числе - производители и ритейлеры, торговые агенты и поставщики сырья и комплектующих, журналисты, дизайнеры, стилисты, а также студенты профильных учебных заведений Москвы и регионов России. Для огромного количества производителей головных уборов, изделий из кожи и меха, а также аксессуаров - площадка CHAPEAU стала важным стартом в развитии, открыла новые возможности, помогла найти надежных партнеров и клиентов, вдохновила на творческие и деловые победы, познакомила с миром моды и подарила возможность стать его частью.