Когда ответом на вопрос «Что ты делал в выходные?» станет словосочетание «Смотрел сериал», мозг большинства интеллектуалов конвертирует его в валюту манящего ничегонеделания, поскольку мыльные оперы не требуют колоссальных затрат умственной энергии. С этим утверждением можно поспорить, поскольку все зависит от самого зрителя и его запросов. Одни залпом выпивают ситкомы дабы устроить экзорцизм стрессу, другие пытаются разнообразить эмоциональную жизнь, всем сердцем переживая за отношения героев мыльных опер.

Но мало кто догадывается, что помимо развлекательной и расслабляющей функций сериалы могут выполнять культурно-просветительскую задачу. В частности, воспитывать ваш вкус и заменять энциклопедии по истории моды. Рассказываем о двух творениях Netflix и Hulu, где титулованные художники по костюмам выступят в роли ваших учителей.

«Уэнсдей» (англ. Wednesday, 2022)

Обласканный зрителями сериал про жестокосердную доченьку семейства Аддамс стал настоящим предметом гордости стримингового сервиса Netflix. Лишь за первую неделю суммарные просмотры многосерийной картины составили 341,2 млн часов. И дело здесь не только в феромонах, которые исполнительница роли Уэнсдей Дженна Ортега породила своими танцевальными навыками, поставив на уши весь тик ток.

Во многом гипноз сработал благодаря тому, что создатели поймали на крючок теплые воспоминания зрителей поколения миллениум о прошлой экранизации 1991-го года, где Уэнсдей сыграла Кристина Риччи. А затем перекроили образец под современные реалии, снабдив скучную для зуммеров буржуазную готику подростковыми проблемами и самоидентификацией.

Лейтмотивом всего произведения — от сценария и декораций до характеров и гардероба персонажей, — стала преемственность, которая проявилась благодаря слаженной работе двух мастодонтов фэнтези — режиссера Тима Бертона и художницы по костюмам Колин Этвуд. Вместе они создавали визуальное ДНК для 14 фильмов, включая «Эдвард руки-ножницы» и «Алиса в стране чудес».

Здесь перед Колин Этвуд стояла задача посложнее: не просто изобрести дресс-код для персонажей, а воссоздать их образы, чтобы те смотрелись современно и будучи разобранными на отдельные вещи, смогли стать частью гардероба фанатов. Зачем? Потому что, надевая определенную вещь, мы сами того не осознавая, заглядываем в ее предысторию, узнаем принадлежность к определенной эпохи или субкультуре, тем самым становясь более подкованными в вопросах стиля.

Вот наглядный пример из первой же серии. Дженна Ортега, держа в обеих руках пакеты с пираньями, возвышается над бассейном в платье A-силуэта родом из 60-х с белым остроконечным воротником и принтом из маленьких цветочков. Анти нарядный предмет гардероба представляет собой оммаж на идентичное платье Кристины Риччи. Однако разница есть. Платье предыдущей Уэнсдей, сшитое из ткани эдвардианской эпохи, покрыто не соцветиями, а мелкими иголочками, отсылающими к колкому характеру девочки. То есть, изначальная агрессия в узорах подстроилась под вкусы теперешней молодежи, которая, по законам жанра, отрицает ценности предыдущих поколений. Только не так рьяно нежели панки и тедди-бойз

Все герои сериала поймали ритм еще одной субкультуры 1960-х, а именно модов. Моды (mod — сокращение от «modernistс») появились в конце 50-х —начале 60-х в восточной части Лондона, где преимущественно жили представители рабочего класса. Насмотревшись на хмурую действительность и тоскливый ритм жизни своих родителей, юноши и девушки эпохи бэби-бума стремились переделать реальность под себя.

Катализатором перемен стала крупная выставка современного искусства, набиравший популярность итальянский неореализм и французская новая волна в кино. Под зажигательные звуки джаза и ритм-энд-блюз молодые люди совершенствовали чувство стиля, уделяя внимание деталям. Мужчины, подражая шику итальянских фасонов, разгуливали по Лондону в подогнанных по фигуре шелковых костюмах, оксфордских рубашках, водолазках из шерсти или кашемира, рубашках-поло с горизонтальными полоскам, укороченных брюках и лоферах.

Подобные сочетания шли под знаком элегантности, отсылая к униформе престижных университетов, но с игривой ноткой. В Академии Nevermore, куда Уэнсдей поместили против воли, униформа учеников строится по тому же принципу. Местный эквивалент костюма тройки — хрустящая белая рубашка, серый жилет, темные брюки, строгий галстук и пиджак с твистом — фиолетовый в крупную вертикальную полоску.

У девушек-модов опций для самовыражения было больше, так как монархом дизайнерского искусства и главным поставщиком ультрамодной одежды выступала британский дизайнер Мэри Куант. Платья А-силуэта из тянущегося джерси с застежкой-молнией и воротником «Питер Пэн», неприлично короткие мини-юбки, откровенные кроп-топы, пестрые водолазки, полосатые брюки, лаковые плащи из ПВХ — эти вещи стали формулой образа 60-х годов, а Колин Этвуд успешно переосмыслила их в сериале.





Жизнерадостность модов воплотилась в гардеробе девочки-оборотня Инид - соседки Уэнсдей по комнате, которая носит одежду и аксессуары сахарной гаммы, обожает сентиментальные принты, плюшевые свитера, жакеты из искусственной овчины и пушистый рюкзака в форме сердца.

Казалось бы, если в основу гардероба Уэнсдей легли силуэты свингующих 60-х, то как можно передать культурные коды той эпохи, если у главной героини аллергия на цвет? Ответ — через оптические принты и продуманное использование черно-белой палитры.

Например, когда директриса Смит узнала от Мартиши, что Уэнсдей ненавидит любые оттенки кроме ахроматических, она разрешает сменить фиолетовый жакет на серый в черную полоску. Чтобы создать такой костюм Колин Этвуд перепробовала горы полосатой ткани, но в итоге на экране все варианты смотрелись плоско. Художница нашла решение: она разработала шелковый трафарет и избавилась от однотонности, раскрасив полоски разными цветами — от светло-серых до темно-серых. Затем немного растушевала границы и получила ту самую фактуру.

Еще одно достояние 60-х — жилет в шахматную клетку, намекающий , что взявшись за расследование убийств в Неверморе , героиня ввязалась в игру с неизвестным противником и должна думать на несколько ходов вперед. Этвуд не забыла и про casual-сегмент. Бомбер, оверсайз-свитшоты, тельняшка, макинтош, укороченные брюки, кардиган, кожаная куртка, массивные лоферы — все это можно найти в ассортименте как масс-маркет, так и люкс брендах, выбрав свой идеальный баланс между ценой и качеством.

А если вашего внутреннего эстета зацепила винтажное платье в неоготическом стиле от Alaïa, в котором Уэнсдэй исполнила знаменитый танец на балу, то приложив усилия и вооружившись поддержкой гугла, вы сможете узнать больше о неоготическом стиле, а также о культовом наряде «Летти Линтон»1932 года. Именно с него началась история всех платьев с пышными рукавами.

«Рассказ служанки» (англ. The Handmaid's Tale, 2017 год)

Красные платья, белый чепец, сказанное шепотом «Хвала» и «Благословен День»…Сериал стримингового сервиса Hulu, снятый по одноименной книге Маргарет Этвуд, представляет собой одновременно отталкивающую и притягивающую антиутопию, где власть захвачена религиозными фанатиками, которые превратили женщин в безвольный сосуд по вынашиванию детей. Герои проживают в «дивном» новом мире будущего, вымышленном тоталитарном государстве — Республике Галаад. Столица раскинулась на территории США, беспрерывно ведет войну с соседними странами и бывшими штатами, а заведуют этим кошмаром феминисток правящая элита — командоры. «Сыновья Иакова» крайне увлеклись культурой запрета — закрыли все общественные места, кроме церквей и продуктовых магазинов, демонизировали любую возможность просвещения и получения образования и заглазировали свою власть признанием всех дочерей Венеры людьми низшего сорта. Прибавьте к этому избиение за воровство, отрубание конечностей за чтение литературы и смертную казнь за неподчинение закону.

Казалось бы типичный социальный апокалипсис, но здесь все куда пикантнее. Насильственное поведение продиктовано последствиями экологического кризиса. В результате загрязнения окружающей среды, только одна из ста женщин способна иметь ребенка, поэтому в республике женщин из простого народа отправляют в специальные лагеря, где их превращают в служанок и готовят к исполнению единственной функции — зачатию и рождению детей для офицеров и чиновников, чьи жены не способны на это.

Здесь на авансцену выходит главная героиня — бывший литературный редактор Джун Осборн, которая провалила попытку сбежать из страны вместе с мужем и дочерью. После того как девушка попалась в руки полиции Галаада, медики обнаружили, что она фертильна, то есть, является идеальным кандидатом на роль служанки и суррогатной матери для одного из командиров — Фреда Уотерфорда, придумавшего государственный строй Гилеада, и его жены Серены.

Став собственностью четы Уотерфорда и получив имя Фредова, Джун начинает свой печальный рассказ, который пробирает до глубины души. Сценаристам прекрасно удалось навести страх и ужас, актерам спровоцировать град слез, а художнице по костюмам сделать так, что вы просто не можете оторвать взгляд от экрана.

Должность «Почетного костюмера Галаада» заняла художница Эн Крэбтри, которая имеет послужной список регалий по созданию гардероба киноперсонажей. Ее талант и золотые руки прикоснулись к героям Дастина Хоффмана, Сары Джессики Паркер и Антонио Бандераса, а также к сериалам «Клан Сопрано», «Пэн Американ» и «Мир Дикого Запада». Просьба поработать над сериалам «Рассказа служанки» поистине осчастливила Крэбтри, но обернулась испытаниями, ведь книга уже экранизировалась в 1989 году.

Визуальный копирайтинг не делает чести, поэтому художница выбрала иной путь: представила себя архитектором этой антиутопии, поменялась телом с командором и с помощью униформы указала женщинам на их место в обществе. В частности ограничила свободу передвижения. Базовыми слагаемыми стали:

длинные красные платья, наподобие тех, что красуются на средневековых фресках;

белые чепцы, напоминающие капор, которые лишают вас бокового зрения;

чулки унылого оттенка топей Луизианы;

грубые ремесленные ботинки.

«Главной задачей было сделать наряды героинь не нафталиновыми платьями из исторических драм, а вполне современными. Сам их вид должен вызывать тревожные мысли — что на этом месте вполне могли бы оказаться ваши сестра, мать или подруга», — говорила Крэбтри в одном из интервью. Художница нашла наиболее подходящий стимул для внутренней истерики — густой кроваво-красный цвет, присутствующий на всех нарядах служанок.

Но какой именно красный выбрать из существующих полутонов? Крэбтри перебрала около сотни вариантов ткани и даже успела отчаяться, пока ее не посетило неожиданное откровение. Искомый цвет находился буквально под рукой, а точнее циркулировал по верхней или нижней полой вене —это цвет артериальной крови, который гармонирует с любым тоном кожи, а при правильным обращении способен оживать.

Крэбтри удалось найти к нему подход. Взяв за основу приталенный силуэт и заставив его струиться от талии, как у монахов в миланском Дуомо, художница создала подвижный крой с поэтическим контекстом. Служанки в своих алых нарядах двигались как живой кровоток посреди серого бетонного мира антиутопии.

У белых чепцов или как их называли в сериале «крылышки» не менее любопытная история. Если вам доводилось смотреть фильмы, где сюжет разворачивается в середине XIX-века, то скорее всего вы заприметили похожий головной убор — капор. Появился он во Франции в первой половине XIX-века и представлял собой капюшон в форме шарфа, который завязывался на подбородке с помощью атласных лент. На затылке располагалась жесткая высокая тулья, а лицо обрамляли мягкие поля.

Основным назначением капора было сохранить прическу своей хозяйки, но в «Рассказе служанки» его наделили иными полномочиями — капоры не только заслоняли лицо служанки, но и работали как шоры, символизируя моральный и физический контроль над ней.

Сама автор романа, Маргарет Этвуд, нарекла предком крылышек совершенно другой объект. Писательница «украла» чепцы с широкими полями с упаковки чистящего средства Old Dutch, популярного в США в середине прошлого века. На нем изображалась домохозяйка в традиционном голландском костюме. По непонятной причине данная иллюстрации наводила жуть на писательницу.

Сперва создатели шоу хотели отступить от книжного текста и заменить чепцы с широкими полями на косынки, но Крэбтри их переубедила. В качестве эксперимента она сделала пару-тройку тестовых чепцов, примерила их на исполнительницу роли Джун (Элизабет Мосс) и показала шоураннеру сериала Брюсу Миллеру. Тот одобрительно кивнул и открыл зеленый свет.

К сожалению, головной убор из нескольких слоев тонкого хлопка доставлял актрисам массу неудобств. Они почти не слышали реплик друг-друга, спотыкались и задевали камеры. Но шоураннер все-же попросил не снимать «крылышки» , потому что те выгодно подсвечивали лица девушек. Плюс оказывали эмоциональное воздействие на героинь, помогая получить нужный результат.

А вот хлопковые чулки депрессивного болотного цвета вырвались не из энциклопедий, а из воспоминаний самой художницы по костюмам. Крэбтри – американка японского происхождения. В 1970-1980-х годах, когда мир еще не слышал об инклюзивности, всем женщинам с не белым цветом кожи приходилось носить идентичные чулочно-носочные изделия. Нет, это был не крик души, а великолепный способ подчеркнуть стремлении политики Галаада контролировать жизнь женщин вплоть до выбора носков.

Алому дресс-коду служанок противопоставляются гардероб законопослушных жен командоров. Для них Эн Крэбтри намеренно выбрала бирюзовый оттенок, который, согласно цветовой диаграмме, является ровно противоположным красному. В глазах внимательного зрителя сине-зеленый немного варьируется, указывая на статус.

Например, в одной из серий первого сезона Серена Джой, хозяйка Фредовы, демонстрирует платье глубокого изумрудного цвета, а ее псевдоподруга Наоми — бледного бирюзового. Таким образом художница по костюмам подчеркнула, что муж Серены, командор Уотерфорд, имеет больше полномочий, чем благоверный Наоми. Здесь мы наблюдаем еще один портал в историю моды, ведь много столетий назад именно насыщенность цвета тканей указывала на социальную иерархию и благосостояние семьи. Чем ярче одежда, тем больше набит твой кошелек.

Мы плавно переходим к облачению главного антагониста — Фреда Уотерфорда в исполнении Джозефа Файнса. Британской актер, когда-то великолепно сыгравший влюбленного Уильяма Шекспира, предстает в сериале настоящим мерзавцем, несмотря на объективную привлекательность и щенячий взгляд.

Образ представителя правящей элиты Крэбтри придумывала вместе с Брюсом Миллером. Господство черного цвета обусловлено его естественной функцией — он безжалостно поглощает все остальные оттенки и не оставляет им шансов на побег. Командор Уотерфорд тяготеет к классике — носит двубортные пиджаки с широкими отложными лацканами, кристально чистые белые рубашки и галстук. Но этого недостаточно, ведь Уотерфорд — публичный рупор своего государства, а значит, его одежда — тоже часть пропаганды.

В костюме господина Гилеада Крэбтри прописала милитаристские черты — а еще мотивы из коллекций Prada 1990-х, которые тогда черпали символизм из военных униформ. Завершающий штрих — белая звезда на плече, элемент синтоистской символики, указывающий на то, что автором гениальных костюмов и нашим экскурсоводом в ушедшие эпохи стала очаровательная этническая японка.