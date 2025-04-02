На ландшафтах индустрии моды процветает необъятное разнообразие идей, которые содержат размышления о том, как должна одеваться лирическая героиня третьей декады XXI-го века, чтобы продемонстрировать свою индивидуальность и бросить вызов диктатуре трендов. Сестры-близнецы Дарья и Мария Васильевы уверены: природа актуальных образов состоит из трех аспектов – артистичного переосмысления существующих эстетик, трепетного взаимодействия с винтажными материалами и сочетания традиционных ремесленных техник с инновационными решениями. Рассказываем, как бренду DARIA Y MARIA удается очаровывать мировых знаменитостей и создавать одежду, которая полноправно заслуживает называться уникальной.

История независимого модного бренда DARIA Y MARIA началась в России, когда основательницы решили объединить брутализм кожаных и джинсовых курток с произведениями искусства. Прислушиваясь к шепоту своего игрового почерка, вооружившись кисточками и красками, Дарья и Мария украшали спинки репродукциями Альфонса Мухи, портретами Фриды Кало и восклицаниями поп-арта, окружая ручную роспись стразами и съемной оторочкой из ярких страусиных перьев. Дерзкий дизайн с толикой юмора мгновенно покорил fashion-энтузиастов по всему земному шару. Заказы на кастомизированные изделия поступали отовсюду – от Нью-Йорка до Сингапура. Куртки позировали стрит-стайл фотографам на Неделях моды, появляясь в телешоу, модных журналах и даже побывали на плечах Мадонны.

В 2015 году сестры переехали в Испанию, где продолжили развивать бренд, вдохновляясь европейской эстетикой и сохраняя сердцебиение ручного труда в своих работах. Когда планета перелистнула календарь на 2021 год, Дарья и Мария эмигрировали в Лос-Анджелес, где начали писать следующую главу в биографии марки. Вдохновением для новой эры стал апсайклинг, а глашатаями – раскованные платья из винтажных баскетбольных и футбольных джерси с подолами из шелковых каскадных рюш, нашивками и контрастной отделкой.

Спорт-шик прозорливо обвенчался с будуаром, трансформируя шаблонное понятие сексуальности в дерзкую историю, где преемственность органично вписывается в контекст времени. Где мы больше не испытываем страх перед мутагенными силуэтами, буйством декора и обнажением, а охотно поддаемся зову любопытства, чтобы исследовать новые грани своей индивидуальности.

Веселый нрав платьев покорил не только инфлюенсеров и стилистов по обе стороны Атлантики, но и привлек внимание звезд музыкальной индустрии: наряды участвовали в клипах и фотосессиях топовых K-pop артистов, включая Blackpink, Gfriend, TWICE и Katsey. В списках селебрити, которые облачались в изделия бренда, была и Кристина Агилера. Она выбрала кастомный наряд от DARIA Y MARIA для своего большого тура по Бразилии.

Сейчас творческая мысль сестер устремляется в будущее, активно задействуя возможности передовых технологий. Недавно Дарья и Мария представили лукбук, в котором использовали искусственный интеллект для создания цифровой модели. Но несмотря на стремительную и настойчивую экспансию прогресса, сарториальные произведения, кропотливо созданные руками человека, всегда будут востребованы. Особенно, если одним из инструментов станет апсайклинг, благодаря которому мы коллективно пытаемся оберегать здоровье планеты, в том числе расширяя границы устойчивой моды и придавая ей толику соблазнительности. Делая ставку на экологичность и фантазийность, бренд DARIA Y MARIA доказывает, что запоминающаяся одежда создается , когда прошлое, настоящее и будущее говорят в унисон.