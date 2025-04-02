Фильм «Жига. На полной скорости» выходит в прокат 27 марта! Модель и мотивационный спикер Вероника Левенец, известная как первая российская кибермодель, впервые снялась в художественном фильме. Её дебют состоялся в проекте «Жига. На полной скорости», где она сыграла роль девушки главного героя — яркую, уверенную в себе, стильную Анжелу.

Вероника — человек с особенной судьбой: с детства у неё отсутствует левая рука, но благодаря бионическому протезу и внутренней силе она не только приняла себя, но и стала символом инклюзии и красоты нового времени. Её участие в фильме — это не просто про актёрскую работу, это новый шаг в нормализации образов людей с физическими особенностями в большом кино.

«Моя героиня не страдает и не замкнута, как это часто бывает в фильмах про людей с инвалидностью. Она — она стильная и уверенная, она живёт полной жизнью. Мы показали: протез — это не то, что нужно прятать. Это современно», — комментирует Вероника.

Интересно, что многие актёры на съёмочной площадке сначала приняли её протез за реквизит. Это лишь доказывает, насколько естественно и уверенно она чувствует себя в кадре.

Съёмки проходили в Санкт-Петербурге. Над проектом работали режиссёр Наталия Ахметова-Каленова и оператор Сергей Астахов (работал над «Брат», «Брат-2» и «Мне не больно»). Главные роли исполнили Павел Чинарев, Валентин Анциферов, Сергей Шакуров, Ярослав Могильников, Андрей Соколов, и другие звёзды.

«Это только начало. Я знаю, что могу быть не просто ярким кадром, а героиней с историей, с голосом. Я готова к настоящим ролям — сильным, живым, вдохновляющим», — говорит Вероника. Смотрите в сети кинотеатров Каро-фильм!