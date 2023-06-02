31 мая 2023 года в Москве прошла торжественная церемония награждения победителей конкурса Минпромторга «Торговля России 2023». В номинации «Лучший магазин» победу получил бренд Putin Team Russia. Награду победителю вручал награду статс-секретарь – заместитель Министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.

За 2022-2023 год проект Putin Team Russia расширил географию присутствия розничной сети от Калининграда до Владивостока. В крупных городах России уже сейчас действует 16 торговых точек, которые расположены в Аэропортах (Шереметьево, Пулково, Толмачёво и другие), в торговых галереях и торговых центрах. Оформление всех магазинов выдержано в фирменном стиле: оригинальных конструкции торговых систем, авторские дизайн-решения, технологичные рекламные поверхности и широкий ассортиментный ряд одежды и аксессуаров.

Вся продукция бренда имеет маркировку «Сделано в России», что обосновано использованием отечественных материалов и фурнитуры, внедрением лучших отраслевых технологий, а самое главное – разработка и пошив коллекций реализуется на российской цифровой фабрике «SHISHKIN uniform atelier» в Екатеринбурге.

Напомним, что бренд уже имеет Мировой рейтинг качества АА+ по оценке International Apparel Federation (IAF), а также Премию Правительства РФ в области качества. В 2021 году предприятие-производитель было отмечено государственным «Знаком качества». Глава компании Дмитрий Шишкин входит в состав правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) и планирует создать на платформе Союза специальный орган модной индустрии и легкой промышленности для комплексного развития данных направлений.