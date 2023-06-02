Бренд Ekonika показал новую летнюю коллекцию, в которой представлены базовые и вечерние модели обуви и аксессуаров, ручная работа и последние модные тенденции.

Центральное место в капсуле занимают туфли и босоножки на платформе и устойчивом каблуке, лаконичные мюли и лоферы, пары в стиле спорт-шик, а также яркие модели обуви, сумок и аксессуаров. В палитре линии — сочные розовые, оранжевые, зеленые, синие, лиловые оттенки, а также классические — коричневый, черный, белый и бежевый цвета.

Также бренд расширил ассортимент своей премиальной линии. Плетеные сумки и обувь сделаны мастерами вручную из натуральной кожи. Создание одной сумки занимает три дня, в каждой получается уникальный узор, а техника делает модель долговечной. Стразами украшены мюли на каблуках и босоножки, а пряжки на некоторых мюли, туфлях и сумках инкрустированы кристаллами вручную.

Для создания лаконичных моделей сумок из капсулы дизайнеры выбрали натуральную кожу наппа особой выделки в благородных оттенках черного, красного, дымчатого и коричневого. Принт под леопарда, мягкий велюр, художественное тиснение. За комфорт отвечают стельки footbed у сандалий и мюли. Подошва выполнена из облегченной резины, которая не промокает, дает дополнительную гибкость и не скользит.

Коллекция представлена в интернет-магазине ekonika.ru и в магазинах сети.