Андрей Голуб рассказал про новые возможности для развития модных брендов в России.

Я глубоко увлечён новыми горизонтами, которые открываются перед модной индустрией, и уже много лет живу в ритме инноваций и цифровых технологий, которые с каждым днём все больше и трансформируют наш мир, в том числе наш любимый модный сектор.

В профессиональном плане я специализируюсь на разработке стратегий развития для модных брендов, помноженных на цифровую трансформацию бизнеса, и в особенности на внедрении цифровых инноваций, от 3D до искусственного интеллекта. А также являюсь страстным сторонником интеграции цифрового мира и физического, начиная с так называемого metaverse, и заканчивая более сложными концепциями, такими как цифровые двойники и phygital стратегии.

Мой энтузиазм по поводу уникального момента для трансформации модной индустрии строится на уверенности, что перед нами открываются неограниченные возможности для исследования, творчества и развития. Я внимательно слежу, изучаю и практикую то, как цифровые технологии могут преобразить наш способ мышления и восприятия моды, как они могут дать новые возможности для создания и выражения.

Мне всегда радостно делиться своим опытом и знаниями, потому что я верю в силу коллаборации и обмена идеями. Я ставлю своей целью помочь другим реализовывать свои мечты в модном секторе на стыке эпох, и я вдохновляюсь каждым, кто стремится к этой цели с такой же страстью, как и я.

В этом интервью я с удовольствием поделюсь своими мыслями и идеями о будущем моды и технологий. Я надеюсь, что мой опыт и знания помогут вам лучше понять и ценить это захватывающее время перемен!

Готов ли российский потребитель к коммуникации бренда преимущественно в метавселенной или это пока остаётся частью жизни более элитарной, продвинутой группы пользователей?

Думаю, что нет особой разницы между потребителями в России, или где-то ещё в мире.

Потребители в целом пока находятся на ранних этапах адаптации к метавселенным, но интерес к этому формату взаимодействия быстро растёт. Это в большей степени связано с тем, что технологии, лежащие в основе метавселенных, становятся все более доступными и понятными для широкой аудитории.

Можно сказать, что активное взаимодействие с метавселенными пока ещё остаётся прерогативой более технически подкованных и продвинутых пользователей, которые интересуются новыми технологиями и готовы экспериментировать. Однако это не значит, что другие группы потребителей остаются в стороне.

Бренды, которые уже начинают активно использовать метавселенную в своей коммуникации, на самом деле играют важную роль в образовании потребителей и формировании их привычек. Они предоставляют клиентам новые интересные возможности и опыт, помогая им лучше понять и оценить преимущества метавселенных.

Думаю, что в ближайшие годы можно ожидать, что все больше и больше потребителей будут вовлечены во взаимодействие с метавселенными, и начнут лучше понимать их потенциал и возможности.

Как Вы видите будущее использование метавселенных брендами одежды?

Метавселенные представляют предлагают уникальные новые возможности для модных брендов, и я считаю, что использование этой технологий, платформ, каналов, будет очень быстро расти уже в ближайшее время. Приведу лишь несколько примеров:

Цифровые коллекции (Digital First): Бренды могут создавать цифровые версии своей одежды для использования внутри метавселенных, причем начиная с цифровых продуктов, а не заканчивая ими. Это может быть особенно привлекательно для молодёжи или геймеров, которые хотят выражать свою индивидуальность и стиль в виртуальном мире так же, как они это (пока ещё) делают в реальном мире.

Виртуальные показы мод: Мода уже достаточно активно использует виртуальную реальность для проведения показов мод и других мероприятий. Метавселенные могут углубить эту тенденцию, позволяя зрителям посещать показы мод из любой точки мира и даже взаимодействовать с одеждой и представляющими ее (виртуальными или оцифрованными) моделями.

Персонализация и примерка одежды: Метавселенная поможет улучшить подход к персонализациии и примеркее одежды. Покупатели могут "примерять" одежду в виртуальном пространстве, чтобы увидеть, как она сидит на них, прежде чем совершить покупку в реальном мире.

Устойчивость Моды: Цифровая мода, особенно в направлении «одноразовой одежды» (одеть для фото, для соц сетей) может стать более устойчивой альтернативой к традиционному производству одежды в огромных количествах (значительно превышающих наши потребности), поскольку она не требует физических материалов и транспортировки, не создаёт остатков, отходов и так далее.

Использование NFT: Бренды одежды начали активно использовать NFT (non-fungible tokens), чтобы продавать уникальные или ограниченные издания своей цифровой одежды.

Взаимодействие с потребителями: Метавселенные помогают создавать новые способы взаимодействия с потребителями, включая возможность создания виртуальных магазинов и пространств для общения с клиентами.

Важно подчеркнуть, что метавселенные не только предлагают новые возможности для брендов одежды, но также требуют от них быть готовыми к новым вызовам, связанным с технологическими, юридическими и этическими аспектами этого нового пространства.

Не случится ли так, что в скором времени вся история с метаверсом наскучит продвинутой публике и фактически умрёт, так и не дойдя до массового потребителя? Если да, то как этого избежать?

Не думаю. Хотя мы уже проходили подобный спад много лет назад на примере платформы Second Life, но это были другие времена, другой уровень цифровизации общества и бизнеса. Хотя, конечно, стоит ответить, что поскольку метавселенные представляют собой новую технологическую фронтиру, то как и любая другая новая технология, они сначала привносят значительный эффект новизны, который может со временем исчезнуть. Это является нормальным процессом в любой области, особенно в такой динамичной, как технологии. Но учитывая скорость других изменений в обществе и бизнесе, новые социальные, технологические и бизнес тренды, скорее всего метаверсы будут очень быстро эволюционировать во что-то еще более интересное, новое, за счет интеграции других технологий- от искусственного интеллекта до дополненной реальности (AR). Моё мнение, в итоге phygital заменит собой традиционные (достаточно банальные на сегодня) 3D миры. Но по всей видимости эту эволюцию мы и будем называть мета-вселенными, только на новом витке технологического развития.

Вне зависимости от личного восприятия эволюции той, или иной технологии, есть несколько способов, которые могут помочь поддерживать интерес к метавселенным и избежать их возможного "затухания":

Инновации и развитие: Технологии метавселенных должны постоянно развиваться и обновляться, чтобы оставаться интересными для пользователей. Это может включать в себя новые функции, улучшенную графику, более реалистичное взаимодействие и так далее. Так оно и происходит. Сообщество: Построение сильного и активного сообщества пользователей может помочь поддерживать интерес к метавселенной. Это может включать в себя организацию мероприятий, создание платформ для общения и обмена идей, и поощрение пользователей к созданию собственного контента. Мы это тоже прекрасно видим, и не в последнюю очередь, благодаря модным брендам. Ценность для пользователей: Метавселенные должна предлагать реальную ценность для пользователей, будь то в форме развлечений, социального взаимодействия, образования или даже возможности заработка. А вот здесь бизнесу и инноваторам ещё предстоит попотеть. В текущем виде метавселенные пока представляют собой в основном либо эволюцию игрового мира, либо мета- тусовки, либо чисто коммерческие проекты (виртуальная продажа виртуальных, или phygital вещей). Доступность: чтобы привлечь массового потребителя, метавселенная должна быть доступной для всех, независимо от уровня технических навыков или финансовых возможностей. Это может включать в себя упрощение интерфейсов, обеспечение разнообразия платформ и устройств, на которых можно получить доступ к метавселенной, и снижение стоимости участия.

Как использовать цифровые технологии (в первую очередь метаверс) для первичного развития бренда? какие трудности фэшн тех может помочь решить новым-небольшим брендам? Есть ли известные, понятные примеры, или нужно продумывать некое нестандартное использование?

Конечно! Современные цифровые технологии, включая метавселенные, могут быть очень полезными для небольших брендов, независимых дизайнеров и цифровых артистов, помогая им установить своё имя и развивать свой бренд.



Приведу несколько способов, как это можно сделать:

Создание цифровых продуктов и коллекций: Дизайнеры могут использовать цифровые инструменты для создания цифровых версий своих продуктов или полностью целых коллекций (только цифровых, без отражения в физический мор). Это также может быть полезно для демонстрации стиля или концепции продукта перед физическим производством.

Присутствие в метавселенной: Независимые дизайнеры и небольшие бренды могут создавать свои виртуальные магазины или шоурумы в метавселенной, где они могут продемонстрировать свою работу. Это помогает достичь более широкой аудитории и предоставить потребителям новый способ взаимодействия с брендом.

Цифровой арт и NFTs: Некоторые художники и дизайнеры используют цифровые инструменты для создания цифрового искусства, которое затем может быть продано как NFT. Это может быть хороший способ получения прибыли и одновременно расширения своего портфолио и аудитории.

Социальные медиа и цифровой маркетинг: Использование социальных медиа и цифровых маркетинговых стратегий может быть эффективным способом привлечения внимания к бренду и продвижения продуктов.

Хотя каждый проект уникален и может требовать индивидуального подхода, существуют и некоторые общие стратегии и инструменты, которые могут быть полезными. Например, платформы цифровых метавселенных, такие как Decentraland или Cryptovoxels, Roblox и другие, предлагают инструменты для создания виртуальных пространств и проведения мероприятий. Кроме того, многие платформы для создания NFT, такие как OpenSea или Rarible, предлагают руководства и ресурсы для создания и продажи цифрового искусства в любом его виде (искусство, мода, дизайн и так далее).

Знаете ли Вы положительные примеры внедрения метавселенных на российском рынке?

Да, безусловно, российский рынок также не остаётся в стороне от использования технологий метавселенных. Вот некоторые примеры применения метавселенных в России:

Бренд обуви и аксессуаров TJ COLLECTION создал одежду, адаптированную для метавселенной на платформе Roblox, демонстрирует новые возможности внедрения модных брендов в виртуальное пространство. tjcollection.ru/blog/metaverse

Бренд Alexander Terekhov в сотрудничестве с маркетплейсом цифровой одежды replicant.fashion создал капсульную коллекцию digital-платьев, которая стала продолжением основной сезонной коллекции Fall-Winter 2020/21. Важно отметить, что все платья существуют в физическом воплощении в единственном экземпляре. replicant.fashion/alexanderterekhov

Бренд AKHMADULLINA предлагает интересную услугу: клиенты могут прислать свое фото, и дизайнер "наденет" на них виртуальное платье, которое выглядит абсолютно реалистично. akhmadullina.ru/faq3d

Бренд Befree выпустил NFT коллекцию, которая была реализована на платформе Polygon и состоит из 1000 токенов. Героями коллекции стали маскоты бренда — птички-бифри с разными стилевыми предпочтениями и интересами. befreak.xyz

Или вот интересная коллаборация:

Бренд PUMA вместе с Региной Турбиной создали лимитированную коллекцию "UNTIGRAVITY". Она была выпущена тиражом 100 вещей и имела целью привлечь внимание людей к проблеме перепотребления и продемонстрировать изменение задачи одежды в современном мире. PUMA и Регина Турбина: replicant.fashion/pumadigitalfashion

Или даже вот такой проект от Сбера:

Сбер запустил имиджевый проект «Калейдоскоп культуры» ко Дню народного единства, где собраны различные природные орнаменты, символизирующие традиции 187 народов России. Кроме того, эти орнаменты были адаптированы под заставки для мобильного приложения «СберБанк Онлайн», позволяя пользователям менять их на главной странице приложения. promo.sber.ru/4nov

Это всего лишь некоторые примеры того, как в России используются технологии метавселенных. Они демонстрируют широкий спектр возможностей, от создания виртуальной одежды до использования NFT и блокчейн-технологий для создания уникальных коллекций. Эти примеры подчеркивают, что метавселенные предлагают новые возможности для брендов, дизайнеров и потребителей, а также для бизнеса в целом.

Какое будущее, на Ваш взгляд, ждет метавселенные в сфере fashion в Росии?

Предлагаю рассматривать оценку перспектив метавселенных в сфере моды в России в следующих трех аспектах:

Специфика ситуации в России: существуют некоторые препятствия для полноценного использования некоторых платформ метавселенных в России, включая законодательные ограничения и доступ к технологиям. Они включают в себя недостаток регулирования в области цифровых активов и NFT, сложности регулирования в области безопасности данных и отсутствие доступа к некоторым технологиям. Эти ограничения могут замедлить проникновение и адаптацию метавселенных в стране, особенно в сферах, таких как мода, где потребуется большой объем цифровых ресурсов и инфраструктуры. Тем не менее, я думаю, что эти препятствия могут быть преодолены достаточно оперативно, по мере развития технологий и изменения законодательной среды.

Использование метавселенных в России. Можно смело утверждать, что Россия активно развивается в направлении метавселенных, причём этот процесс затрагивает различные сферы, не только моду.

Восприятие метавселенных российским бизнесом: В России многие компании и бренды, особенно в сферах технологий, развлечений и искусства, уже активно исследуют возможности метавселенных. Они применяют эти технологии для создания новых форм взаимодействия с клиентами, проведения мероприятий и презентаций, продажи товаров и услуг. Например, крупные игровые компании, такие как Mail.ru Group, уже интегрируются в метавселенные, создавая виртуальные пространства и виртуальные товары для своих пользователей.

Специфика восприятия метавселенных российскими пользователями: для многих россиян, особенно для молодого поколения и “цифровых нативов”, метавселенные становятся все более привлекательными. Это обусловлено стремлением к новым формам общения и взаимодействия, а также возможностью виртуального путешествия и исследования новых пространств.

Правовые и технологические препятствия: несмотря на активное развитие, существуют определённые препятствия для полноценного использования метавселенных в России. Однако, с развитием технологий и законодательной среды, эти препятствия могут быть преодолены в будущем.

Общемировой тренд применения метавселенных и NFT для мира моды: Глобальный тренд использования метавселенных и NFT в модной индустрии, безусловно, продолжит развиваться, включая Россию, несмотря на упомянутые специфические ограничения. Потенциал метавселенных огромен, и их разнообразное применение в России может быть весьма эффективным. Например, в сфере моды метавселенные могут быть использованы уже сейчас для:

Демонстрации новых коллекций одежды: Модные бренды могут использовать метавселенные как уникальную площадку для представления своих новинок. Виртуальные модные показы могут обеспечить неповторимый, интерактивный и завораживающий опыт для зрителей.

Создания уникального пользовательского опыта: Метавселенные позволяют брендам создавать индивидуализированные взаимодействия с клиентами. Так, бренды могут предложить клиентам возможность "примерить" одежду в виртуальном пространстве перед покупкой.

• Продажи виртуальной одежды: С развитием NFT и цифровой моды, продажа виртуальной одежды становится все более реалистичной. Это особенно актуально для молодого поколения и цифровых нативов, которые проводят значительную часть своего времени в виртуальном пространстве.

В общем, я убежден, что метавселенные и NFT обладают огромным потенциалом в контексте российской модной индустрии. Учитывая продолжающееся развитие технологий и законодательного окружения, можно ожидать, что применение этих инноваций станет все более распространенным и интегрированным в будущем.

Как повысить значимость метавселенных в сфере фэшн в глазах аудитории

Профессиональные сообщества, образовательные учреждения, журналисты и другие ключевые участники индустрии моды могут играть значительную роль в повышении значимости метавселенных. Все это уже происходит на наших глазах! На западе- чуть больше и чуть быстрее, но и Россия не сильно-то отстаёт.

Например, что это могут быть за форматы поддержки масштабного внедрения инноваций (чтобы не говорить абстрактно, что кто-то там нам «должен» помогать):

Образование и просвещение: Школы моды и другие учебные заведения могут включать в свои программы обучения курсы или модули, посвящённые цифровым технологиям и метавселенным. Это поможет подготовить следующее поколение профессионалов к работе в этих новых пространствах.

Профессиональные сообщества и рабочие группы могут организовывать семинары, вебинары и конференции, чтобы обменяться знаниями и опытом использования метавселенных в модной индустрии.

Популяризация и продвижение: Журналисты и коммуникационные программы могут вести широкую информационную работу, раскрывая потенциал метавселенных для аудитории. Они могут рассказывать истории успеха, проводить интервью с инноваторами, делиться исследованиями и аналитикой, чтобы демонстрировать, как метавселенные могут быть использованы в индустрии моды.

Создание новых форматов творчества: Профессионалы в области моды могут экспериментировать с новыми форматами, которые предлагают метавселенные, создавая цифровые коллекции, проводя виртуальные показы мод, или создавая интерактивные виртуальные пространства, где пользователи могут взаимодействовать с брендами и продуктами.

Сотрудничество и партнёрство: Сотрудничество между различными участниками индустрии может ускорить принятие метавселенных. Например, бренды и дизайнеры могут сотрудничать с технологическими компаниями и разработчиками метавселенных для создания новых продуктов и опыта.

Лидеры мнений и инфлюэнсеры: Влиятельные лидеры мнений, такие как эксперты бизнеса, блогеры- коммуникаторы, инфлюенсеры и знаменитости, могут использовать (и это делают!) свои платформы для продвижения и популяризации метавселенных в сфере моды. Их участие в цифровых показах мод, покупка и продажа цифровой одежды или просто упоминание о метавселенных в их контенте могут привлечь большое количество внимания к этой теме.

Творческие конкурсы и инициативы: Организации и сообщества могут проводить конкурсы и инициативы, направленные на стимулирование творчества и инноваций в сфере цифровой моды и метавселенных. Это может включать в себя поддержку исследовательских проектов, награды за лучшие цифровые дизайны или поддержку стартапов в этой области.

Из более серьёзных и сложных направлений:

Поддержка нормативного регулирования: Профильные организации и рабочие группы могут участвовать в обсуждении и формировании политики и нормативного регулирования в отношении метавселенных и цифровой моды. Это может помочь создать благоприятную среду для инноваций и роста в этой области. Например, я сам участвую в рабочей группе по Metaverse, Metaverse Stands Forum, а также в рабочей группе от IEEE-SA по стандартизации 3D и цифровых технологий, в применение к модной индустрии.

Создание платформ для сотрудничества и обмена идеями: Профессиональные сообщества могут (и должны!) создавать платформы, где разработчики, дизайнеры, инвесторы и другие заинтересованные стороны могут обмениваться идеями, находить партнёров для сотрудничества или получать консультации и поддержку.

Я уверен, что подобные инициативы и действия смогут помочь формировать более позитивное отношение к метавселенным в индустрии моды и в России, и сделать их более привлекательными и доступными для широкой аудитории.

Создание физической продуктов (одежды, аксессуаров) после представления клиенту виртуального продукта — это ведь следующий этап развития индустрии, правда? Что, если попробовать реализовать этот подход уже сейчас? Как это сделать лучше, на что стоит обратить внимание?

О! Это мой любимый вопрос!

Идея создания физического продукта после представления его в виртуальном виде действительно является важным направлением в развитии модной индустрии. Это позволяет перейти к модели, основанной на реальном спросе (demand driven), что поможет бороться с перепроизводством и избыточными запасами, которые являются серьёзной, я бы сказал основной системной проблемой для традиционной модной индустрии.

Основным преимуществом такого возможного, вероятного подхода является то, что он обеспечивает эффективность производства (в идеале- современного, цифрового или роботизированного) и уменьшает отходы, так как товары производятся только по мере их заказа. Более того, это позволило бы брендам и дизайнерам быть более гибкими и реагировать на изменения в трендах и предпочтениях потребителей гораздо быстрее и глубже.

Подход, который вы описали, мне очень хорошо известен под названием "Virtual Retail"- он был разработан моей миланской стартап компанией ELSE Corp ещё в 2014 году! В рамках этого подхода потребители могут просматривать и примерять, и даже персонализировать товары в виртуальной среде (на тот момент- это был 3D commerce и AR визуализация) перед тем, как сделать решение о покупке. Это позволяет получить чёткое представление о том, как товар выглядит и сидит, прежде чем он будет произведён. Эволюцию данной концепции, как мы ее себе формализовали с партнёрами и коллегами, называется «Virtual Couture Fashion», она усиливает этот подход, включая технологии, такие как 3D-сканирование, искусственный интеллект, автоматическую подгонку CAD модели под тело клиента, чтобы обеспечить более точное и персонализированное взаимодействие с товаром.

Теперь же сочетание технологий в области метавселенных и таких подходов, как "Virtual Retail", открывает потенциал для глубокой трансформации модной индустрии. В сегменте люкса, где потребители ищут уникальность, персонализацию и пошив на заказ, эти технологии могут особенно преуспеть, и я не сомневаюсь, что мы увидим первые ласточки уже в этом или следующем году.

Я абсолютно уверен, что промышленность, и, в частности, модная индустрия, в итоге обязательно придёт к более устойчивым и более ответственным бизнес-моделям. Интеграция технологий метавселенных и таких подходов, как "Virtual Retail", может сыграть ключевую роль в этом процессе. Эти идеи были изначально сформулированы в моей книге "Искусственный Интеллект для Моды", которая вышла в России в 2019 году. Как это не странно, но теперь обращая взгляд в 2019, вижу, что мне действительно удалось предвидеть многие из важных тенденций эволюции модного сектора, и предложить путь, по которому модная индустрия может двигаться в сторону более устойчивого и клиент-ориентированного подхода.

Подводя итог, можно сказать, что применение цифровых технологий, включая метавселенные и такие бизнес-модели, как "Virtual Retail", открывает новые горизонты для модной индустрии. Это позволяет переосмыслить традиционные подходы к созданию, производству и продаже одежды, делая их более устойчивыми и экологичными, персонализированными и адаптированными к потребностям современных потребителей.

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