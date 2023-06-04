В рамках Недели моды City Fashion Week в ТРЦ Афимолл Сити прошел показ новой коллекции российского бренда Josephine Cashpar.

История бренда берет своё начало в 2021 году в Москве, когда дизайнер Юлия Кашпар создала марку элегантной одежды и назвала её в честь своей прабабушки Жозефины. Жозефина Кашпар жила в Будапеште и была супругой венгерского революционера, а также имела талант и создавала невероятные наряды. В связи с политической ситуацией у неё не было возможности полноценно заниматься дизайном одежды, поэтому ее дело продолжила правнучка Юлия.

Главная идея заключается в создании одежды в утончённом аристократическом стиле высокого качества из натуральных итальянских тканей. Первой дебютной коллекцией бренда стала домашняя одежда из натурального шелка, которая создана для того, чтобы проявлять любовь девушек к себе.

На показе были представлены элегантные платья и изысканные костюмы из натуральных тканей, например, льна ручной работы, натурального шелка, бархата и других. Лейтмотивом коллекции стала ручная вышивка с использованием бисера и натурального жемчуга, которая придавала образам особый шик и была выполнена самим дизайнером.

Амбассадором показа стала телеведущая, модель и победительница конкурсов красоты Надежда Шанина, а наряды были дополнены украшениями ручной работы от столичного бренда бижутерии Anna Skorokhodova accessorize. Основатель бренда дизайнер Анна Скороходова специально для показа разработала линейку ювелирных украшений с жемчугом, которая подчеркнула особую чувственность образов.

Показ посетили эксперты индустрии моды, звезды отечественного шоу-бизнеса и деятели искусства: международный фэшн-эксперт Александр Белов, основательница и главный редактор журнала русской версии Модный Дом Беатрис Малахова, педагог по вокалу победителей конкурса Голос Майя Баланчивадзе, фэшн-эксперт Наталья Колева, основательницы Международного премиального женского клуба Inspiration Анна Чечулина, Эдита Шаумян, Ксения Бережная, основательница творческо-музыкального центра "Прайд" Дженети Давыдова и многие другие.