В Ульяновске завершился восьмой сезон Ulyanovsk Fashion Week, в которой приняли участие более 30 дизайнеров и брендов детской и взрослой одежды и аксессуаров. Мероприятие является частью нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» и проводится при поддержке регионального центра «Мой бизнес».

Хэдлайнерами Недели моды в Ульяновске стали бренд одежды Klimkova kids Евгении Климковой (Москва), вице-президент Евразийской ассоциации этнодизанеров Султан Салиев (Казань), бренд Business Line (Ульяновск). «Я получила колоссальное удовольствие от участия в ульяновской Неделе моды, впечатлена душевностью и профессионализмом организаторов, — рассказала Евгения Климкова. — Я представила летнюю яркую коллекцию из итальянских натуральных тканей, с интересными принтами, в которой отражены основные тренды европейского подиума. Моя основная концепция — дети индиго. Именно поэтому я выбрала стратегию адаптировать тренды высокой взрослой моды под детей».

«Я с радостью откликнулся на приглашение принять участие в Ulyanovsk Fashion Week, — отметил Султан Салиев. — Сотрудничаю с ульяновскими производителями, мне нравится город. В Ульяновск я привез коллекцию „Круги на воде“, вдохновленную поездками на Байкал. Надеюсь, показ окунет зрителей в эту непередаваемую атмосферу. Подобные мероприятия очень важны для развития, они дают возможность дизайнерам, модельным агентствам, производителям расти дальше».

Темой восьмого сезона Ulyanovsk Fashion Week стала любовь. По словам главного организатора и генерального продюсера Недели моды в Ульяновске Алисы Богатовой, это безусловное чувство, которое даёт вдохновение для дизайнеров одежды. «Неделя моды в Ульяновске 2023 получилась невероятно красивой, у нас потрясающий состав участников. По традиции половину суммы от проданных билетов мы направим на благотворительность. Тема локальности по-прежнему остаётся актуальной, мы говорим об этом вновь и вновь, ищем её в Ульяновской области. Впервые в истории нашего мероприятия мы проводим конкурс с таким большим призовым фондом – 100 тысяч рублей пойдут на поддержку локального бренда, который работает с народными ремеслами, аутентичностью региона и удачно соединяет это с коммерческой составляющей», – комментирует Алиса Богатова.

В конкурсе приняли участие девять коллекций ульяновских дизайнеров. Авторы вдохновлялись аленьким цветочком (диким пионом, растущим в Ульяновской области), аммонитами и симбирцитом, национальными мордовскими и чувашскими узорами, природой региона. Победителем единогласно признана коллекция «Истоки» Резеды Сеюковой (бренд ResByRes).

«С начала создания своего бренда я транслировала прочтение национального кода и мусульманских традиций. И в этот раз я снова обратилась к своим корням, к татарской культуре. Так и родилась коллекция «Истоки». Татары Ульяновской области – татары-мишаре, они же прямые потомки волжских булгар. «Истоки» – это некий синтез национальных элементов одежды и традиций, которые вполне могут уживаться в стильном тандеме с современными нормами. В коллекции есть вышивка тамбурным швом, который был распространён среди волго-уральских татар. Тамбурная вышивка использовалась часто в татарском костюме и в быту. Основной её мотив всегда растительно-цветочный, переплетающийся между стежками в нескончаемый узор. Мы сделали современную интерпретацию национальной тамбурной вышивки в сочетании с глубоким изучением культурного кода волжских татар», – поделилась Резеда Сеюкова.