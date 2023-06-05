Российский бренд модной одежды Surovaya, основанный дизайнером Ларой Суровой, впервые представил коллаборацию. Вместе с молодой маркой 22:22 команда Surovaya представила нестандартные изделия в яркой цветовой палитре с акцентными деталями.

«Мы часто говорим о поддержке и внутренней силе в бренде Surovaya, поэтому нам захотелось продемонстрировать это в действии. Несмотря на то что сейчас не самые стабильные времена, я решила запустить новую марку, о которой давно мечтала. Она будет напоминать всем о том, что не стоит ждать «того самого времени». На ваших часах всегда 22:22, и это значит, что время пришло», – рассказала Лара Суровая.



В коллекцию вошли платье макси в нежно-розовую клетку, платье мини в персиковом оттенке с мелким кружевом на строчках и разнообразными вырезами на рукавах, футболка-бестселлер бренда Surovaya с изображением актера Сергея Бодрова, представленная в обновленном укороченном варианте, мини-юбка в глубоком синем оттенке с перьями, футболка с драпировкой на талии, льняные костюмы с шортами в двух цветовых версиях – голубой и пыльно-розовой.

Ключевой моделью коллаборации стало сложносочинённое платье, соединённое женственной комбинацией с воздушными перьями на подоле и смелым корсетом с юбкой из денима.

Капсула Surovaya x 22:22 представлена на официальном сайте бренда Surovaya www.surovaya.com в разделе collaboration.