Российский бренд женской одежды Studio 29 проводит благотворительную акцию «Счастливое детство» совместно с фондом «Дом с маяком».

С 1 по 30 июня, совершив покупки на сайте Studio 29, можно помочь нуждающимся. Процент от онлайн-продаж будет направлен в фонд для помощи тяжелобольным детям. Делать добро — это просто, а счастливое детство должно быть у всех детей.

«Наш бренд и ранее участвовал в благотворительных акциях, и мы очень рады поддерживать эту инициативу снова и помогать детям», — говорит Татьяна Фомичева, основатель и арт-директор бренда.

Фонд «Дом с маяком» существует с 2018 года. Он помогает тяжелобольным детям и молодым взрослым до 30 лет, поддерживая Детский хоспис Москвы, Детский хоспис Московской области и Хоспис для молодых взрослых. Ежегодно помощь в программах «Дома с маяком» получают свыше тысячи и ста семей. Бюджет фонда на текущий год составляет 950 млн рублей, 85% из которых складывается из пожертвований.