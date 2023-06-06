Бренд Zotême выпустил летнюю коллекцию Impress, посвященную творчеству импрессионистов и их увлечению цветом и светом. Вещи линии передают впечатления дизайнера от работ одного из основателей направления Клода Моне.

Так, расслабленного кроя рубашка Spring в зеленом цвете, выполненная из летящей ткани, представляет свежесть пейзажных картин художника. Отсылкой к солнечному цвету с полотен мастера стал брючный костюм-тройка Sunrise, представленный с корсетом. В платье Dendelion, вдохновением для которого послужила одноименная картина Моне «Одуванчики», сочетаются контрастные силуэты: подчеркивающий фигуру облегающий верх и воздушный низ. В коллекции также есть платье Lilies комфортного А-силуэта.

Нашлось место в линии и макам, которые любил изодрать на своих картинках Моне. Его можно встретить в форме объемных карманов брюк карго, рукавов платья с цветочным принтом и топа в розовом оттенке. Особое внимание цветку уделено в базовой футболке. В результате переосмысления техники письма импрессионистов их мазок трансформировался в тонкий контур, который при нанесении принтов друг на друга напоминает форму мака.