Индустрия моды переживает эпоху фундаментальных перемен, когда аналитические прогнозы заменяют интуитивные предсказания, а алгоритмы искусственного интеллекта формируют тенденции. Какая же она, мода будущего? Что мы будем носить через пять-десять лет?

Заглянуть одним глазком в будущее сегодня позволяют современные технологии. В России придумали платформу, позволяющую увидеть предстоящие тренды, а также тенденции в фешн индустрии на годы вперед. И если раньше приходилось гадать, каким же будет цвет грядущего сезона, какие каблуки и силуэты выбирать, то сегодня мы можем даже увидеть, как будут одеваться наши внуки.

Разработчики группы компаний «Alfer Group» создали систему, способную выявить закономерность повторяемости трендов и их неожиданные корреляции. Анализу подверглись архивы модных домов за 70 лет. Также были учтены изменения в культуре, социуме и экономике за эти годы.

Как это работает?

- Алгоритм получает огромный набор с историческими данными: тренды 1950-х, 1980-х, 2000-х годов и их влияние на современность, - объясняет основатель компании-разработчика Антон Алфер.

- В анализ также включаются данные о покупательском спросе (ведь именно он рождает предложение).

- Большую роль в анализе имеют также показатели таких глобальных изменений, как климат, политика, экономические факторы. На основе всего этого алгоритм предсказывает циклы моды, выявляя, какие стили, материалы и цветовые решения вновь выйдут на первый план.

Именно так были составлены прогнозы на 2026-2027 годы. В отличие от предсказаний классических тренд-бюро, ИИ выявил смещение акцента с базовых нейтральных оттенков на более экспериментальные, но гармоничные сочетания: глубокий нефрит и голографический серебристый. Также в моду войдет скандинавский хаки – новый стандарт нейтральности, который приходит на смену классическому бежевому.

Согласно прогнозу ИИ, в ближайшие несколько лет будут активно развиваться биоинженерные ткани, выращенные в лабораторных условиях, устойчивые к внешним воздействиям и не наносящие вреда экологии. Также востребованы гибридные ткани - сочетающие органические материалы и высокотехнологичные мембраны для улучшенной терморегуляции. Идет работа и над созданием персонализированного текстиля, который адаптируется к температуре тела и уровню влажности.

В тренде - гардероб-конструктор – одежда с модульной системой, которая трансформируется под разные стили жизни, а также минимализм с акцентом на функциональность. Что при грамотном подборе позволит сэкономить.

А что, если шагнуть не на год-два, а сразу на десять лет вперед? Что нас ждет, по мнению искусственного интеллекта?

- Когда алгоритму была поставлена задача: «Какой будет мода в 2035 году?», он выявил четыре фундаментальных направления, которые кардинально изменят индустрию. Кажется невероятным, но за такой довольно короткий срок в рамках истории, мода претерпит колоссальные изменения. Например, прогнозируется возникновение физико-цифровой моды, а также слияние метавселенных с реальностью, - говорит Антон Алфер.

Это одежда, которая существует как в реальном мире, так и в виртуальном пространстве. Тренд объединит традиционные технологии пошива и цифровые инновации, создавая гардероб, который можно носить как в реальной жизни, так и в метавселенных - постоянно действующем виртуальном пространстве, объединяющем физическую и цифровую реальность, в которой пользователи могут взаимодействовать друг с другом посредством цифровых аватаров.

Например, модные европейские бренды (Gucci и Balenciaga) уже продают виртуальные наряды, которые можно использовать для цифровых аватаров. Спросите, зачем это нужно? По мнению экспертов, цифровая одежда снижает отходы текстильного производства, открывает новые каналы монетизации для брендов и делает моду более доступной без физических ограничений.

Еще одним трендом станут нейроактивные ткани: одежда, реагирующая на настроение. Это материалы с интегрированными биометрическими сенсорами, которые изменяют текстуру, цвет и степень терморегуляции в зависимости от состояния владельца. Такие технологии уже активно развиваются в научных лабораториях и инновационных центрах заграничных брендов. Например, уже изобретена ткань, изменяющую структуру в зависимости от уровня стресса человека. В ее волокна встроены сенсоры, которые считывают биометрические показатели - уровень потоотделения, температуру кожи, пульс – и на их основе материал автоматически адаптируется к внешним условиям.

По такому принципу, к слову, бренды Nike и Adidas уже тестируют аналогичные решения для спортивной одежды, которая может регулировать вентиляцию в зависимости от физической активности.

А еще, согласно тренду, сгенерированному нейросетями, одежда к 2035-му может перестать делиться на «мужскую» и «женскую». В России это вряд ли произойдет. Но зато в Европе этот процесс с отказом от гендерных различий уже набирает обороты и его активными участниками становятся ведущие мировые бренды. Например, одни модные европейские дома уже создают коллекции, не имеющие четкой гендерной принадлежности, а другие представили костюмы-трансформеры, подходящие для разных типов фигур.

Из приятного – прогнозируется полная кастомизация: создание одежды по биометрическим данным. ИИ приведет к революции индивидуального пошива – вещи будут кастомизироваться под пропорции тела, биометрию и личные предпочтения каждого покупателя. Некоторые мировые фабрики уже внедряют технологию персонализированной 3D-примерки и подбора одежды без необходимости посещения магазина. Такое будет и в России.

- Покупатели смогут заказывать одежду, созданную по их цифровым двойникам, без примерки и с гарантией идеальной посадки. Необходимо будет лишь предоставить доступ к своим биометрическим данным – росту и объемам.

Как подчеркивает основатель «Alfer Group», «ИИ стал не просто аналитическим инструментом, а полноценным стратегом модной индустрии. Теперь мы предсказываем не просто тренды, а изменения в структуре потребления, дизайна и самого восприятия одежды. Впервые искусственный интеллект не просто отражает культурные сдвиги, а активно их формирует».

Бесспорно, ИИ не заменяет дизайнеров и аналитиков – он расширяет их границы. В отличие от традиционного прогнозирования, основанного на субъективном анализе, нейросети предлагают математически выверенные предсказания. 2026-2027 годы станут переломным моментом, когда мода окончательно перейдет от интуиции к алгоритмам, от хаотичного производства – к точной стратегии, от бездумного потребления – к осознанному и технологичному будущему.

Благодаря рекомендациям ИИ покупатели смогут выбирать вещи, которые будут актуальны несколько лет. Алгоритмы подскажут, какие цвета станут популярны, помогут сформировать стиль с опережением. А для российской модной индустрии применение ИИ означает новые экономические перспективы, выход на международные рынки и оптимизацию локального производства.

Разработчики утверждают: это технологический прорыв в мире моды. Но насколько верны прогнозы ИИ, покажет время.