Если несколько лет назад ажурная вязка и кроше ассоциировались исключительно с бабушкиными сундуками и локальными craft-инициативами, то сегодня этот язык ремесла становится символом нового глобального стиля.

И речь идёт не только о российском дизайне — тенденция выходит на подиумы и улицы мировых столиц, от Нью-Йорка до Сеула, не обходя стороной и Российских модников.

В рамках проекта TRENDBOOKS.AI мы представили эту тему в TRENDBOOK | MID & MID-UP | РОССИЯ AW 25/26 & SS26, в разделе II. КУЛЬТУРНЫЙ ПУЛЬС: РОССИЯ КАК СМЫСЛ, как важный макротренд ближайших сезонов.

От поп-апа в Нью-Йорке до московских бутиков

На первом плане в мировой концепции — пример Magda Butrym, чьи поп-ап-инсталляции в Нью-Йорке превращают мотив «бабушкиных салфеток» в роскошную современность.

Белоснежные кроше-воротники и накидки становятся скульптурными акцентами на фоне чёрного бархата, грубой кожи и минималистичных силуэтов. Здесь кроше — это не ностальгия, а новая архитектура одежды: открытая, уязвимая, но уверенная.



Подобные приемы мы видим и в российском дизайне — где ажурная вязка становится частью капсул Slavic core и городской мистичности.

И совершенно точно российская мода может стать законодателем в этой части искусства дизайна, с учетом гигансткого платста культурных исторических традиций - хранящихся в многочисленных архивах и ждущих своего часа.

Еще на заре данной тенденции - его почувствовали и реализовали некоторые представители российской моды, например в проекте “Крестецкая строчка”.

Кроше как новый код: не цитата, а конструкция

Кроше, ажурные вставки и мотивы «бабушкиных салфеток» сегодня становятся архитектурными элементами вещей. Они не просто украшают — они формируют силуэт и дают одежде новую лексику.

Мы видим это в актуальных коллекциях и инсталляциях. Платья с широкими ажурными воротниками и рукавами из плотного кроше, которые формируют визуальную броню на теле.

Кейпы и накидки, в которых кроше работает как скелет, удерживающий мягкие ткани и создающий сложную пластику движений.

Аксессуары и обувь, где ажур используется для ритма и баланса между брутальностью и хрупкостью.

Примером становятся инсталляции и коллекции, где белоснежные вязанные элементы контрастируют с чёрным бархатом, кожей и минималистичной конструкцией платья. Кроше здесь — это не милый акцент, а система координат.

Почему это макротренд?

Глобальность явления: кроше и ажур сегодня — часть международных показов, коллабораций и кампаний. Этот код читается в Нью-Йорке, Париже и Москве.

Локальный нарратив: в России Slavic core освобождается от музейной пыли и становится частью стрит-стиля, причём без нафталина и этнографического китча.

Новая этика потребления: ручной труд, малотиражное производство, акцент на уникальности — ответ на усталость от fast fashion и обезличенности масс-маркета.



Как это применяется в коллекциях

Сегодня кроше используется не для декоративной функции, а для создания смысловых акцентов.

Создание лимитированных капсул с ремесленным ДНК — изделия, где каждый элемент несет нарратив. Интеграция ажурных деталей в базовые коллекции — как текстурный и смысловой акцент.

Storytelling на основе ручного труда, локального производства и культурных архетипов: «одежда как память», «форма как ритуал».

Воротники, накидки и пояса из кроше поверх строгих жакетов и кейпов. Сумки и обувь с ремесленными вставками, подчеркивающими хрупкость и сложность работы. Платья, комбинирующие ажурные фрагменты с грубыми тканями такими как шерсть, кожа, деним.

Апсайкл-проекты, где винтажные скатерти и салфетки становятся частью новых силуэтов.



Возвращение ремесла — это не попытка романтизировать прошлое. Это способ переосмыслить идентичность в мире, где ценность — в уникальности и истории каждой вещи.

Кроше и ажурная вязка становятся архитектурой эмоций, честным кодом времени, в котором мода снова учится говорить от первого лица.