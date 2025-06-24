Певица МАРИНА МОРСКАЯ запускает челлендж под названием Я ТВОЙ ЛИЧНЫЙ БРЕНД на свою одноимённую новую песню. Сам релиз появится 26 июня 2025 года на всех цифровых площадках, в том числе Яндекс Музыка, ВК Музыка, Звук, Apple music и др.

"Это весёлая, лёгкая, позитивная, энергичная песня, повышающая самооценку.

О том, что не надо грустить и тосковать, а нужно двигаться вперёд к своей цели не смотря ни на что. - рассказывает сама Марина - В данной песне в третьем куплете названы имена Оля и Егор, это такая маскировка и кто-то поймёт о ком это, а кто-то нет и кто-то увидит себя. На самом деле там говорится о Егоре Криде и Ольге Бузовой."

Этот трек очень подойдёт для бизнеса и всем тем, кто развивает свой личный бренд.

Также сняли видеоклип в Москве на Новом Арбате, который можно будет посмотреть с выходом песни на площадки.

Данная песня выпускается под музыкальным лейблом LOVEGREENMUSIC, где Марина Морская является основателем и владелицей.