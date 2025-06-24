“Лето`25 по-прежнему озаглавлено стилем casual во всех возможных вариациях - комфорт, спорт, шик. Большинство брендов сконцентрировались на посадке вещей, выверенности силуэтов, подборе качественных и красивых тканей, обеспечивающих максимальный комфорт, а также даже визуально транслирующих качество и достоинство.

В отличии от предыдущих сезонов этим летом мы видим много цвета: насыщенный зеленый, желтый, голубой, малиновый и многие другие. За эту красочность аналитики мира моды прозвали сезон SS25 “дофаминовым стилем”.

Мы видим продолжением тренда “традиционной жены”. Много женственных, приталенных силуэтов. Много прозрачных тканей, в благородном варианте.

И еще один тренд, который сложно обойти вниманием - это power dressing. Сюда можно отнести прекрасно скроенные костюмы, в том числе костюмы “тройки”.” - Ирина Терентьева, главный байер женских коллекций “Кашемир и Шелк”.

SS25. Селекция лучших итальянских брендов для женского гардероба

Agnona

Итальянский бренд, основанный еще в далеком 1953 году и известный, прежде всего, своими потрясающими тканями, разрабатываемыми и производимыми на собственной фабрике. Agnona в 60 - х гг прошлого века покорил сердца великих кутюрье, таких как Givenchy, Dior, Balmain, Hermès, Pierre Cardin, Emilio Pucci. Сейчас же бренд завораживает требовательных покупателей своими собственными коллекциями, где безусловно одним из факторов успеха остаются материалы.

Основная тема коллекции SS25 – легкость и гармония, выраженная в сплетении мужского и женского стилей в новые формы. Цвета используются как будто отраженные кристаллами на солнечном свете, создавая градиентные оттенки. Agnona также использует свой фирменный прием - контраст чёрного и белого.

Фавориты коллекции: приятные оттенки белого - от облачного до ванильного; теплые землистые серо-зеленые тона тона; лучистые пудровая роза, шалфей, нефрит; интересные оттенки синего - от “неба над волнами” до “приморского дождя”.

Силуэты в этом сезоне преимущественно лаконичные. Agnona вводит в тренд этим летом мягкие и женственные формы, подходящие как для работы, так и для отдыха.

Возвращаясь к тканям, уникальные текстуры которых дополняются тонкими узорами – от живописных цветочных мотивов до фирменного принта «1000 Nodi», напоминающего распущенные нити трикотажа.

Musthave этого сезона т.н. Overshirt, хлопковые рубашки, которые становятся ключевым элементом как для мужчин, так и для женщин. Agnona их дополняет вставками из макраме и кружева, доступные в укороченных, длинных и струящихся силуэтах.

На что обратить внимание: шикарные костюмы с приталенными струящимися силуэтами; А-силуэтные юбки, брюки и бермуды, трикотаж в техниках Mouliné и pointelle.

Rosso 35

Солнечный лигурийский бренд верный традиции 100% Made in Italy любим своими рубашками. Именно с них началась история Rosso 35 в 2006 году. В коллекции представлены все необходимое для жаркого лета в городе или каникул на море. Яркие цвета, натуральные ткани, свободная расслабленная посадка и все вариации рубашек: от платьев-рубашек до вариантов overshirt.

Peserico

В этом году Peserico подарил нам прекрасную весенне - летнюю коллекцию. Венецианский бренд известный прежде всего своими брюками, в этом сезоне решил сконцентрироваться на проработке материалов.

В SS25 Peserico предлагает расслабленный силуэт легкий силует во всем - невесомые юбки, легкие летние платья, комфортные вариации брюк в различных вариациях, и костюмы - везде акцент на тканях и техниках создания полотна.

Отдельно стоит выделить роскошные костюмы из вискозного и шелкового льна с идеальной посадкой с новой моделью жакетов с высокими разрезами по бокам в летней нежной пастельной гамме с мерцающей текстурой.

Mantù

Бренд, выросший в самостоятельное имя, изначально начинал как конструкторское бюро, специализирующееся на разработке платье для таких брендов как Valentino, Alaïa и др. На протяжении 15 лет Модной Дом Mantù является эталоном стиля для женщин.

Коллекция SS25 отражает многогранность современной женщины, живущей в сложной реальности сегодняшнего дня. Выбирая одежду с ярким характером и соединяя элементы коллекции можно создавать оригинальные комбинации, раскрывающие различные грани образа. Единым элементом всем коллекции стал уникальный женственный стиль бренда.

Интересен силуэт - мы видим интересную игру с геометрией c акцентированной вертикальной линией посадки.

Все ткани эксклюзивны и оригинальны: технологичные материалы, органзированная вискоза, смесовый хлопковый канвас, фактурный лен.Классическая длина SS25 – почти до щиколотки.

На что обратить внимание: ключевая модель Mantù SS25 для лета - Summer Power Suit – длинное двубортное платье без рукавов.

Colombo

Мировый лидер в производстве кашемирового полотна, бренд Colombo этим летом предлагает нам обратить свой взор внутрь себя. Коллекция SS25 “Тайный Сад” - аллегория путешествия внутрь себя. Это возвращение к природе, к нашей истинной сущности, где ритм жизни переплетается с ритмом Земли. Этот сад — символ гармонии: соединение того, кто мы есть, с тем, кем мы стремимся стать.

Все принты в SS25 созданы на основе иллюстраций из старинный ботанического сборника XVIII века «Erbario», бережно храняшегося в семейной библиотеке семьи Colombo. Платки созданы по старинной ремесленной технологии “печатного шелка”.

Новинки сезона - ультралегкий кашемир и немнущийся лен самого высокого качества.

Avant Toi

Новая коллекция SS25 вдохновлена темой природы. Подводное царство с ее обитателями и красотами, оттенки и узоры минералов и драгоценных камней - все это появляется в коллекции в том или ином виде. Помимо подводной тематики в коллекцию вошли цветочные узоры, принты цитрусовых и элегантные цветовые переходы с эффектом градиента и контрастного сочетания оттенков. Все принты вручную нанесены на кашемир, шёлк, мериносовый кашемир, органический хлопок, пряжу мулине и лён.

В коллекцию вошли разнообразные изделия: свитеры, топы, юбки, кардиганы, брюки, пальто-накидки, а также платья, верхняя одежда, шарфы и платки, которые в этом сезоне представлены и в облегчённой версии из чистого шелка.

Цветовая палитра коллекции охватывает естественные оттенки — мускатный орех, кварц, агат, титан, янтарь, медный зеленый, песочный — и дополнена яркими акцентами флуоресцентного розового и жёлтого.

Бренд любимый своими экспериментами с цветом и техниками нанесения цвета и принтов, в этом сезоне использует интересный прием, сочетая глянцевые и блестящие фактуры с матовыми и грубыми.

На что обратить внимание: расслабленные женственные костюмы с брюками - палаццо идеально подойдут как на вечер, так и на день.

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«Кашемир и Шелк» – компания была основана в 1997 году Викторией Саава и партнерами. Работает на российском рынке в сегменте люкс. Были первыми, кто обратил внимание на кашемир как премиальный материал и привез в Россию такие культовые итальянские бренды, как Colombo и Brunello Cucinelli.

Компания уважаема и любима не только в России, но и среди иностранных партнеров, что позволяет официально представлять более 60 культовых иностранных брендов на российском рынке. В портфеле компании такие имена, как Agnona, Avant Toi, Cividini, Ereda, Fabiana Filippi, Gentryportofino, Henry Beguelin, Herno, Massimo Alba, Peserico, Richard J. Brown, Santoni, Zanellato и многие другие.

Сегодня «Кашемир и Шелк» — это почти 50 бутиков по всей России, включая сеть одноименных мультибрендовых бутиков и монобутики премиальных итальянских брендов, таких как Peserico, Fabiana Filippi, Ereda. Компания активно развивает сеть магазинов “All Seasons COMFORT” и интернет-направление, которое включает на данный момент четыре онлайн-магазина. В 2023 открыт первый магазин «Кашемир и Шелк» в Узбекистане. Компания также активно развивает отельное направление в престижных локациях – Сочи, Алтай, Подмосковье.

Философия компании основана на двух ключевых принципах: свобода как истинная роскошь и люди как главная ценность.