16 июня 2025 года открылся приём заявок на Международный конкурс молодых дизайнеров «Поколение NEXT» — событие, которое давно стало для креативной молодёжи настоящей площадкой для профессионального старта и вдохновения. Участие в конкурсе — это шанс заявить о себе на крупнейшей отраслевой выставке и получить поддержку экспертов индустрии моды.

Возможности для молодых талантов

С 2009 года конкурс проходит дважды в год, объединяя начинающих дизайнеров и студентов из России и других стран. С каждым сезоном проект становится всё более авторитетным, а его выпускники успешно строят карьеру в ведущих компаниях или развивают собственные бренды.

В 2025 году финал конкурса впервые пройдёт в рамках Форума креативной молодёжи — масштабного мероприятия, где участников ждут профессиональные встречи, мастер-классы, семинары и круглые столы с ведущими экспертами, представителями СМИ и преподавателями профильных вузов. Форум нацелен на вовлечение молодых специалистов в деловую жизнь индустрии моды и создание сети профессиональных контактов.

Что получат финалисты?

Участие в совместной экспозиции лучших проектов на выставке «Индустрия Моды»

лучших проектов на выставке «Индустрия Моды» Бесплатный шоу-рум для победителей на профессиональной площадке

для победителей на профессиональной площадке Включение в деловую программу Форума — возможность презентовать себя перед отраслевым сообществом

— возможность презентовать себя перед отраслевым сообществом Дипломы конкурса для всех финалистов и их руководителей

для всех финалистов и их руководителей Призы от организаторов и партнёров для победителей

Номинации конкурса

Текстиль:

Арт-текстиль — авторские выставочные образцы с преобладанием ручной работы

— авторские выставочные образцы с преобладанием ручной работы Пром-текстиль — кроки и образцы, разработанные для промышленного тиражирования

Костюм:

Коллекция — стилистически цельная группа моделей одежды (мужская, женская, детская, возможно с обувью и аксессуарами)

— стилистически цельная группа моделей одежды (мужская, женская, детская, возможно с обувью и аксессуарами) Модель одежды — концептуальная или готовая к серийному внедрению модель

— концептуальная или готовая к серийному внедрению модель Обувь и аксессуары — модели/коллекции обуви, головных уборов, сумок и других аксессуаров

Графический дизайн:

Модная графика — иллюстрации, эскизы, moodboard

— иллюстрации, эскизы, moodboard Полиграфия — буклеты, каталоги, флаеры, открытки

— буклеты, каталоги, флаеры, открытки Фирменный стиль — айдентика модных брендов

— айдентика модных брендов Фотография — модная фотосессия с уникальной стилистикой

Как принять участие?

К участию приглашаются молодые специалисты и студенты российских и зарубежных вузов, ссузов и школ профессиональной подготовки в возрасте от 16 до 35 лет (или старше, если выпускник профильного учебного заведения не более трёх лет назад). Участие бесплатное, проезд и проживание оплачиваются самостоятельно.

Заявки принимаются с 16 июня по 31 июля 2025 года на сайте: pokolenienext.org

Организаторы и партнёры

Организатор:

ВО «ФАРЭКСПО», дирекция Международной выставки текстильной и лёгкой промышленности «Индустрия Моды»

Художественный руководитель: Майя Михайловна Кузнецова, дизайнер костюма, кандидат искусствоведения, доцент, член Санкт-Петербургского Союза дизайнеров

Партнёры:

СПГХПА им. А. Л. Штиглица, РГХПУ им. С. Г. Строганова, ИВГПУ, fashion.ru, moda.ru, alfer.group, комьюнити.рф, конкурс.рф, riamoda.ru, modanews.ru, moda247.ru, Модный magazine, ТМ «Холлофайбер», Выставка «Текстильлегпром», ТМ Pantone, Свердловский камвольный комбинат, ХБК «Шуйские ситцы»

Когда и где?

Форум и финал конкурса:

23–26 октября 2025 года

Место: Конгрессно-выставочный центр «ЭКСПОФОРУМ», Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, д. 64/1

Вопросы и предложения о сотрудничестве:

office@pokolenienext.org

«Поколение NEXT» — это стартовая площадка для будущих звёзд индустрии моды!

Не упустите шанс проявить себя и войти в профессиональное сообщество!